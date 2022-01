Kraków. Nie żyje Maria Rydlowa  

O jej śmierci poinformowało w mediach społecznościowych Muzeum Rydlówka, oddział Muzeum Krakowa. „Prowadzone przez nią wykłady i oprowadzania z sentymentem wspomina kilka pokoleń zwiedzających. Jej osobowość, pasja, wiedza oraz osobiste wspomnienia i doświadczenia ukształtowały to miejsce. Była uosobieniem historii i dziedzictwa kulturowego Bronowic Małych, strażnikiem tradycji. Wraz z jej śmiercią zakończyła się pewna epoka, bez Niej Bronowice nie będą już takie same” - napisano w komunikacie muzeum.

Maria Rydlowa z domu Trąbka, urodziła się 17 lutego 1924 r. w Bronowicach Małych. W czasie wojny była żołnierzem Armii Krajowej. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat była redaktorką w Wydawnictwie Literackim oraz edytorką ukazujących się tam publikacji źródłowych z dziedziny literatury m.in. listów Stanisława Wyspiańskiego. Była także autorką wspomnień "Moje Bronowice, mój Kraków".

Była mieszkanką "Rydlówki", domu który 20 i 21 listopada 1900 r. był scenerią wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które zainspirowało Stanisława Wyspiańskiego do stworzenia dramatu "Wesele". Babka M. Rydlowej uczestniczyła w tym wydarzeniu. Budynek należał wówczas do Włodzimierza Tetmajera, od którego odkupił go potem L. Rydel. Od 1969 r. działało tu pod egidą PTTK Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”, będące obecnie oddziałem Muzeum Krakowa. M. Rydlowa była przez wiele lat jego kustoszem. „Podczas okupacji weszłam w ten dom, widziałam za horyzont już zachodzącą Młodą Polskę. Poznałam osobiście wielu bohaterów »Wesela«. Ale i wtedy właśnie tu biło serce Polski, odbywały się tajne literackie spotkania i koncerty. Tym się człowiek krzepił, to go trzymało na duchu” - wspominała w 2013 r. pani Maria w rozmowie z red. Piotrem Legutką dla GN. W 1951 r. poślubiła Jacka Rydla, wnuka Lucjana, co związało ją z "Rydlówką" już na zawsze. Dom był i jest przy tym nie tylko muzeum, lecz także miejscem zamieszkania części rodziny autora "Betlejem Polskiego". M. Rydlowa, mieszkając tu, lubiła oprowadzać wycieczki, szczególnie szkolne. „To jest przede wszystkim miejsce narodowego dramatu. Młodzi świetnie potrafią się wczuć w jego klimat, trzeba tylko umieć im to opowiedzieć. Odtworzyć atmosferę, z której zrodziło się »Wesele«« - mówiła w rozmowie z red. Legutką.

Synem M. Rydlowej jest wybitny historyk krakowski prof. Jan Rydel, znawca historii wojskowości.

Msza św. w intencji zmarłej odprawiona zostanie w niedzielę 9 stycznia 2022 r. o godz. 11.30 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego, przy ul. Pod Strzechą w Krakowie - Bronowicach Małych.