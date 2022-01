Kraków. Rozbłysła choinka pod oknem papieskim  

Udekorowany świerk ma 15 metrów wysokości. Choinki stają pod oknem papieskim od 2006 r. Nawiązują do drzewek świątecznych z Polski, które od 1982 r. na prośbę papieża Jana Pawła II stawały na placu św. Piotra w Watykanie. - Życzymy sobie, by to światełko betlejemskie rozświetlało ostatnie adwentowe dni, ale przede wszystkim, aby świeciło ciepłym blaskiem w wigilijny wieczór i w całe święta Bożego Narodzenia. Niech Jezus podnosi swą rączkę i błogosławi wszystkim - powiedział 18 grudnia abp Marek Jędraszewski, który powiesił na choince latarnię ze światłem betlejemskim.

Było to radosne spotkanie rodzin z całej archidiecezji. Koncertował dla nich zespół "Arka Noego". Dzieci, które przyszły pod choinkę, zostały obdarowane przez św. Mikołaja drobnymi prezentami. Następnie wolontariusze wyruszyli do krakowskich domów dziecka, by wręczyć paczki przebywającym tam dzieciom. Wolontariusze z sanktuarium Jana Pawła II przygotowali paczki świąteczne z produktów w tym słodyczy, dostarczonych przez firmy wspierające wydarzenie, a następnie zawieźli je do domów dziecka.

W spotkaniu wzięli udział m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.