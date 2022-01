Kadzidło od ubogiego  

Akcja "Kadzidło - Twój dar dla Ubogich" ma wesprzeć osoby bezdomne i potrzebujące poprzez dobrowolne ofiary wiernych, uzyskane z dystrybucji zestawów. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę warunków życia osób bez domu, którymi zajmuje się Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z Krakowa. - To zaangażowanie jest wyjątkowe dla naszych podopiecznych. W czasie świąt Bożego Narodzenia doświadczają oni od wielu ludzi dobrej woli różnych gestów solidarności i pomocy. Ta inicjatywa jest jakby odpowiedzią na nie, pozwalając ubogim dać coś symbolicznego od siebie innym - wyjaśnia br. Konrad Baran z krakowskiej organizacji.

Aby zamówić zestawy kadzidlane, należy wypełnić specjalny formularz na stronie www.dzielopomocy.pl. Jak wskazano, kadzidła najlepiej rozprowadzać za dobrowolną ofiarą przed oraz w dniu uroczystości Objawienia Pańskiego. - Następnie po 6 stycznia zebrane pieniądze trzeba przesłać na konto bankowe znajdujące się na dołączonym do zamówienia formularzu przelewu. Kadzidła wysyłamy pod adres wskazany w formularzu zamówienia bądź można je odebrać osobiście w siedzibie Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie od godz. 8 do 17 - informuje br. Baran.

Zestawy zapakowane są w zestaw zbiorczy, do którego dołączone są dwie puszki do kwestowania, plakat informacyjny oraz formularz przelewu. "Każdy może poczuć się dziś jak Kacper, Melchior i Baltazar oraz złożyć ofiarę Jezusowi ukrytemu w najuboższych" - namawiają do udziału w inicjatywie jej organizatorzy.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest miejscem spotkania tych, którzy utracili swój dom, oraz tych, którzy towarzyszą im w drodze do nowego domu. Organizacja prowadzi dwa centra pomocy, w których udziela fachowego i wszechstronnego wsparcia ok. 2 tys. osób bezdomnych.

Osoby bez domu otrzymują w nich pomoc doraźną (ciepły posiłek, możliwość kąpieli oraz skorzystania z pralni i garderoby) oraz specjalistyczną (praca socjalna, pomoc medyczna, doradztwo zawodowe, pomoc psychiatryczna i psychologiczna oraz wsparcie duchowe). Dzieło prowadzi również 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania w nowych domach.