Górnicy wieliccy powitają Dzieciątko  

Ze względów epidemicznych w podziemnej Pasterce weźmie udział jedynie grupa górników - pracowników Kopalni Soli "Wieliczka"..



- Górnicza Pasterka o poranku ma długi, kilkusetletni zwyczaj. To tradycja wyjątkowa nie tylko na skalę Polski, ale i świata. Od początku Pasterka w wielickiej kopalni odbywała się rano, aby mogły się na niej spotkać dwie zmiany górników: kończących szychtę oraz rozpoczynających. W tym dniu nie prowadzono ciężkich prac, ograniczano się tylko do tych niezbędnych - informuje Monika Szczepa, rzecznik prasowy kopalni.



- Podziemna Pasterka zawsze gromadziła tłumy wiernych - pracowników kopalni, ich rodziny, wieliczan, turystów. Dla wielu była niecierpliwie oczekiwanym początkiem Bożego Narodzenia. Koronawirus po raz kolejny udaremnia ten piękny zwyczaj. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia. Choć modlitwa za pośrednictwem Internetu to nie to samo, co obecność w Kaplicy św. Kingi, to jednak pozwala bezpiecznie kontynuować tradycję - dodaje M. Szczepa.

Osoby, które chciałyby pomodlić się wspólnie z wielickimi górnikami, mogą skorzystać z transmisję online z Kaplicy św. Kingi, która rozpocznie się 24 grudnia o godz. 8. Nagranie będzie potem dostępne na kanale internetowym kopalni.



Link do relacji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=9T11139owdk