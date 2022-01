Życzenia na Boże Narodzenie  

Przekazujemy życzenia dla wszystkich naszych czytelników dziękując, że są z nami.

Była światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

Na świecie było [Słowo],

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (…). Ew. św. Jana 1,9 – 12



Prolog Ewangelii według św. Jana - szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia - pozwala odkrywać treści, które w trudzie szarej codzienności nie przemawiają do nas tak mocno, jak powinny. Św. Jan, natchniony przez Ducha Świętego, w szacie ludzkiego słowa przekazuje nam prawdę o Bogu, który z miłości do nas przyszedł na świat, aby Swoim słowem oświecić ludzkość i dać każdemu człowiekowi nadzieję wieczności. Ludzie wszystkich czasów wobec tej Miłości muszą się jasno określić: Czy przyjmują z radością Dobrą Nowinę o zbawieniu i nią żyją na co dzień, czy też - wbrew logice nieskończonej „korzyści” - odrzucają ją, jako coś bezwartościowego, a nawet śmiesznego.

Drodzy Czytelnicy "Gościa Krakowskiego"

Życzymy Wam, abyście w tegoroczne Święta na nowo odkryli i zachwycili się Miłością Boga do nas i z tego czerpali prawdziwą radość, której nic i nikt nie odbierze. Życzymy, abyście mieli taką siłę ducha, która potrafi przeciwstawiać się potęgom zła, które kuszą każdego człowieka, by Jezusa - naszego Pana i Boga odrzucić, gdy On pokornie puka do ludzkiego serca, szukając miłości. Życzymy Wam, by w Waszych rodzinach zapanował Jezusowy pokój, bez którego nie ma ani nadziei ani szczęścia.

Redakcja