Miłość nadaje sens naszej codzienności  

W tradycyjnym liście na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, odczytywanym we wszystkich kościołach archidiecezji, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreślił, że obliczem miłości jest szacunek do każdego człowieka, objawiający się poprzez cierpliwość i szukanie pojednania.

W pierwszych słowach ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJPII, zaznaczył, że Jezus narodził się jako człowiek dlatego, aby ludzie mogli na wieki żyć w miłości Boga. Z kolei rodziny powinny czerpać inspirację do codziennej wzajemnej miłości ze Świętej Rodziny. "Nie inaczej da się zrozumieć życie Najświętszej Rodziny oraz życie każdej rodziny, także w dzisiejszym świecie, jak tylko poprzez relację wzajemnej miłości. Każda matka, ojciec i każde dziecko - słowem wszyscy - jesteśmy powołani do miłości. Ona właśnie nadaje sens naszej codzienności i naszemu dążeniu do szczęśliwości wiecznej" - napisał rektor.

W kolejnych słowach listu czytamy, że skoro Bóg narodził się człowiekiem z miłości do nas, powinniśmy na tę Jego miłość odpowiedzieć własną miłością. "Niekiedy wydaje nam się, że jest to niezwykle trudne. A przecież wyrazem miłości jest powiedzenie dobrego słowa swojej żonie czy mężowi, okazanie zainteresowania i wysłuchanie dzieci, znalezienie czasu dla ludzi starszych, zatrzymanie się nad osobami potrzebującymi pomocy. Obliczem miłości jest szacunek do każdego człowieka, objawiający się poprzez cierpliwość i szukanie wzajemnego pojednania" - wyjaśnił ks. prof. Tyrała.

Przypomniał również sytuację, gdy ks. Stefan Wyszyński jako kapelan w Laskach widział z oddali płonącą podczas powstania Warszawę i nieoczekiwanie otrzymał od niej rodzaj przesłania w postaci nadpalonej kartki, którą ze stolicy przywiał wiatr. Na tej kartce widniały słowa: "Będziesz miłował". "Wiemy, że stały się one dla niego programem dalszego jego życia, zwłaszcza jako wielkiego Prymasa Polski. Dzisiaj - także dla nas - stanowią one wyzwanie chwili: Będziesz miłował!" - zaznaczył rektor.

Zachęcił też, aby zwłaszcza podczas świąt prosić nowo narodzonego Jezusa, by otworzył nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci oraz sprawił, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Podkreślił również, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie od wielu lat włącza się w przenikanie świata miłością Boga do człowieka. Właśnie z taką misją kształci wielu kapłanów i świeckich teologów, którzy będą światu głosić miłość Boga do człowieka.

Rektor podziękował także za troskę duchową i materialną. Na koniec życzył wszystkim umiejętności przekraczania granic, abyśmy każdego dnia mogli wzbudzać w sobie i pielęgnować miłość do Boga i do drugiego człowieka. "Im więcej będzie miłości w naszym codziennym życiu, tym więcej odrzucimy zatruwających nasze serca zła i nienawiści. Niech przesłanie Karola Wojtyły o tym, że Miłość (Boża) mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała spełnia się w Waszej codzienności" - napisał na zakończenie.