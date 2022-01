Krakowski Orszak Trzech Króli w formule hybrydowej  

Hasłem styczniowego Orszaku jest zawołanie: "Dzień dziś wesoły!" z kolędy "Z narodzenia Pana". Z powodu trwającej pandemii organizatorzy zadecydowali o jego formule hybrydowej - odbędzie się on zarówno w przestrzeni publicznej, jak i wirtualnej.

Na krakowskich ulicach 6 stycznia znajdą się trzy orszaki: jeden wyruszy z katedry na Wawelu - będzie go prowadził metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, drugi - z salezjańskiego Parku Wioski Świata, a trzeci - z pl. Matejki. Będzie w nich mogło uczestniczyć 100 osób, które tradycyjnie dotrą do Rynku Głównego.

- Chcemy, by całe wydarzenie przebiegło w maksymalnie bezpieczny sposób. Dlatego prosimy, by osoby, które chcą nam towarzyszyć, nie dołączały się do maszerujących kolumn i albo obserwowały przemarsz z boku na trasie, albo też poczekały już na krakowskim rynku, gdzie jest znacznie więcej przestrzeni i łatwiej spełnić wymogi sanitarne - tłumaczy Robert Kowalski z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Orszak czerwony, czyli europejski, przejdzie trasą sprzed katedry na Wawelu oraz ulicami Droga do Zamku i Grodzką. Orszak zielony - azjatycki - będzie przebiegał z salezjańskiego Parku Wioski Świata poprzez Rynek Dębnicki, Most Dębnicki oraz ulicami Garncarską, Studencką i Szewską. Z kolei orszak niebieski, symbolizujący Afrykę, będzie wiódł z pl. Matejki ulicą Floriańską.

Wszystkie człony orszaku wyruszą ok. godz. 11. Role monarchów odegrają: król europejski - Kamil Syc, nauczyciel ze szkoły Wierchy, król afrykański - John Peter z Tanzanii i król azjatycki - Hung Trung Nguyen z Wietnamu.

- Najważniejszymi jednak aktorami będą oczywiście dzieci, które wcielą się w role małych rycerzy i dwórek. Będą to uczniowie krakowskich szkół, którzy od tygodni wraz z rodzicami przygotowują stroje. Ich rodzice wystąpią w strojach pasterzy i jako straż orszaku będą pilnować porządku - informuje R. Kowalski.

Kolędowanie na Rynku Głównym poprowadzi (już od godz. 11) Lidia Jazgar, znana krakowska piosenkarka, prezenterka telewizyjna i radiowa oraz wokalistka zespołu Galicja, w towarzystwie konferansjerów Łukasza Lecha i Bartka Sobieraja. Program artystyczny ze sceny oraz pokłon Trzech Króli będzie transmitowany w internecie na profilu facebookowym www.facebook.com/OrszakTrzechKroliKrakow.

- Zachęcamy do uczestnictwa także w ten sposób. Myślę, że bardzo potrzebujemy tego, by budować nasze relacje i wspierać się wzajemnie. Zachęcamy, by śpiewać z nami kolędy, podtrzymywać tradycje i ucieszyć się wspólnie w ten sposób z przyjścia Nowonarodzonego - namawia R. Kowalski.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas krakowskiego Orszaku Trzech Króli odbędzie się zbiórka na rzecz projektu mieszkaniowego dla osób bezdomnych, prowadzonego przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio z Krakowa. Organizacja obecnie prowadzi 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia.