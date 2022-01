Ojcowie bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają do podziwiania jednej z największych ruchowych szopek w Polsce. Warto też wybrać się tam na jasełka.

Budowa szopki rozpoczyna się zawsze kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Najpierw zakonnicy pracują w klasztornym zaciszu, wycinając, klejąc i dopasowując wszystkie jej elementy. Później, pod koniec listopada, montaż wielkiej konstrukcji (panorama Betlejem mierzy 11 m szerokości i 8 m wysokości, a podest ma 30 mkw.) przenosi się do bazyliki i trwa nocami, by nie przeszkadzać w nabożeństwach. Ostateczny efekt tych prac zawsze zachwyca. Tym bardziej że pośród 150 elementów 100 jest statycznych, a 50 - ruchomych. Zawsze też pojawiają się nowe figurki, a niektóre na chwilę znikają. W tym roku nowościami przywiezionymi z Neapolu są pasterze z owcami (karmiący i pilnujący), pielgrzym z wielbłądem oraz dwie statyczne figury - kobieta z dzieckiem na rynku oraz kupiec idący w stronę miasta.

- Szopka ma wprowadzić wiernych w tajemnicę narodzenia Jezusa, przypominając im, że to wydarzenie dotyczy każdego człowieka, że On chce przyjść do nas w zwykłej codzienności: pośród zgiełku, pomiędzy ludzkimi sprawami, w najmniej oczekiwanych przez nas momentach i w miejscu, którego nie uznajemy za atrakcyjne czy wygodne. Rodzi się w naszych domach, w pracy, kłopotach, w samotności, biedzie, niekoniecznie materialnej, ale może duchowej pustce, w braku sakramentów - tłumaczy o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Szopkę można oglądać do 13 lutego.

Zakonnicy zapraszają też do udziału w jasełkach przygotowanych przez kleryków z WSD oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz franciszkańską młodzież oazową. Reżyserem tegorocznego spektaklu jest br. Ewaryst Buła OFM. Spektakle są wystawiane w auli WSD w weekendy stycznia - w soboty o godz. 14, a w niedziele o godz. 12.30 i 17. Bezpłatne bilety można rezerwować, dzwoniąc pod numer: 731 902 316 (od godz. 9 do 12 oraz od 14 do 17, oprócz dni świątecznych). Szczegółowe informacje o jasełkach można znaleźć na profilu WSD na Facebooku.