Nowy Targ. Bliżej serca Jezusa  

Adorację całonocną prowadzi Honorowa Straż Pana Jezusa, która działa jako grupa duszpasterska w parafii. Tak było i ostatnio, z 7 na 8 stycznia. - Zawsze jest dużo intencji do przemodlenia - podkreśla ks. prałat Stanisław Strojek, proboszcz parafii.

Powołanie Straży Honorowej NSPJ miało miejsce w czasie uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza Franciszka Juraszka i ks. Janusza Stopiaka 11 czerwca 1999 roku, czyli dokładnie w 100 lat po intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego dokonanego przez papieża Leona XIII.

- Członkowie Straży prowadzą Drogę Krzyżową, adoracje, organizują pielgrzymki, są obecni ze swoim sztandarem we wszystkich uroczystościach parafialnych i - co najważniejsze - trwają przy Sercu Pana Jezusa - wyjaśnia proboszcz i zaprasza do wspólnej modlitwy, zwłaszcza w każdą noc z piątku na sobotę.