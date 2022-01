Reaktywacja akcji "Cuda pod dachem"  

Wcześniejsza akcja pod tym samym hasłem miała na celu pozyskanie funduszy na remont dachu klasztoru i kościoła w Chęcinach. Aktualnie renowacji wymagają dachy budynków znajdującego się tam Ośrodka Leczenia Uzależnień.

- Dachy budynków, w których mieszkają i odbywają leczenie pacjenci, są w bardzo złym stanie i pilnie potrzebują remontu. Podjęliśmy się zadania, by wesprzeć prace remontowe i nie zwlekając rozpoczęliśmy zbiórkę, jednak bez Was nie damy rady - wyjaśniają organizatorzy.

W zamkniętym Ośrodku San Damiano terapia trwa od 6 do 12 miesięcy. Trafiają do niego ludzie uzależnieni od narkotyków albo z uzależnieniami mieszanymi, czyli od narkotyków i dodatkowo leków, alkoholu, gier komputerowych, internetu, hazardu czy dopalaczy.

O tym, że ośrodek pomaga, mówią sami podopieczni. "Zbliżam się do końca terapii, ponieważ zaufałem bezgranicznie. Zawdzięczam to przede wszystkim terapeutom i ludziom, którzy też się tutaj leczą, razem ze mną. San Damiano jest obecnie moim domem i nie zamieniłbym go na żaden inny ośrodek" - przyznaje jeden z nich na stronie www.cudapoddachem.pl.

W ramach terapii podopieczni pracują indywidualnie z terapeutami, spotykają się w ramach swojej społeczności oraz pracują. Pacjenci ćwiczą się w punktualności, rzetelności, pracowitości, uczą się radzenia sobie z emocjami czy okazywania szacunku drugiemu człowiekowi oraz współpracy.

Warunki, w jakich leczą się pacjenci ośrodka San Damiano w Chęcinach, są bardzo trudne. W zabytkowych zabudowaniach klasztornych jest zimno i wilgotno, jednak mimo to terapię ukończyło już ponad 1300 osób, które otrzymały szansę na nowe życie.

Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego cztery budynki ośrodka San Damiano zostaną w dużej mierze wyremontowane. Niestety, franciszkanie dach muszą odnowić na własną rękę.

"Bez pomocy ludzi takich, jak Ty, inwestycja nie ma większego sensu - nad całym ośrodkiem musi być szczelny i ciepły dach. Dlatego zbieramy 600 tys. zł, aby stworzyć pacjentom bezpieczne i godne miejsce leczenia i rozpoczynania trzeźwego życia" - zachęcają do wsparcia akcji organizatorzy na stronie www.bratslonce.pl.

Szczegółowe informacje o tym, jak dołączyć do akcji, można znaleźć na www.cudapoddachem.pl. Na razie udało się uzbierać prawie 54 tys. zł.