W podhalańskich dekanatach odbywa się peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Witali ją m.in. górale z nowotarskich parafii i sanktuarium w Ludźmierzu. - Ważne są 4 aspekty spotkania ze Świętą Rodziną, czyli zaproszenie do modlitwy - nie tylko tej niedzielnej, trwanie w pokoju serca i dokonywanie pięknych wyborów, a także zaufanie i wiara w Boga - mówił bp Janusz Mastalski w ludźmierskim sanktuarium. Z dekanatu nowotarskiego ikona została przewieziona na teren dekanatu Czarny Dunajec.

- Zawierzamy całą naszą wspólnotę, prosimy za wstawiennictwem Świętej Rodziny o łaskę zdrowia i błogosławieństwo w tym trudnym czasie - mówił ks. proboszcz Janusz Rzepa w niedzielę 16 stycznia na rozpoczęcie peregrynacji w parafii w Miętustwie, gdzie modlili się też górale z Nowego Bystrego i Bachledówki.

Uroczystość w Miętustwie uświetniła kapela regionalna. Ikonę do kościoła przenieśli - ze specjalnego samochodu - strażacy z jednostek OSP, które należą do parafii. Do Miętustwa przybył m.in. ks. Tomasz Stec, dyrektor Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej i Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Obecny był również ks. Krzysztof Kocot, dziekan z Czarnego Dunajca.