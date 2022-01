Rodzinne przygotowanie do Triduum Paschalnego  

Odbędą się one na Górze Świętej Anny w dniach 18-20 marca. Trwają zapisy na to wydarzenie, które ma być okazją do przygotowania się do rodzinnego celebrowania Triduum Paschalnego.

- Od kilku lat nasze głowy zaprzątał pomysł, że potrzeba stworzyć przestrzeń do wspólnej modlitwy i formacji liturgicznej rodzin - mówi o. Łukasz Miśko OP, prezes fundacji. - Nasi przyjaciele, młodzi rodzice często dzielą się z nami, mówią o swoich trudnościach w przeżywaniu liturgii z maluchami, o tym jak trudno jest znaleźć czas i energię na formację duchową, i to jeszcze taką, która zaangażuje zarówno rodziców, jak i dzieci - dodaje.

Tematem pierwszych rekolekcji będzie Triduum Paschalne. Poprowadzą je zakonnicy z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego: o. Mirosław Pilśniak OP, o. Łukasz Miśko OP oraz o. Wojciech Sznyk OP.

- Pierwszymi odbiorcami rekolekcji są rodzice - wyjaśnia o. Mirosław Pilśniak. - Jak doskonale wiemy, rodzic jest tym, który na co dzień przekazuje ogrom różnych wartości, w tym przekazuje wiarę. Dlatego też chcemy, żeby częścią tych rekolekcji było wprowadzenie w taki sposób przekazu wiary, który jest i przystępny dla rodzica, i ciekawy dla dziecka. Stąd też planujemy wprowadzić elementy inspirowane Katechezą Dobrego Pasterza. Naszym zadaniem będzie inspirowanie rodziców, a ich zadaniem będzie przekazanie tego co wartościowe dzieciom, tak jak będą chcieli i potrafili - dodaje.

- Triduum Paschalne jest kopalnią symboli i znaków, którą można odkrywać razem z dziećmi. Typ katechezy, który chcemy zaproponować, operuje na bardzo prostych, naturalnych znakach. One mają zaciekawić i pokazać to, czym żyjemy na co dzień w Kościele - zauważa dominikanin.

Rekolekcje skierowane są do małżeństw, ale będą zapewnione także w pewnym wymiarze zajęcia dla dzieci. Uczestnikami mogą być jednak wszyscy chętni: osoby duchowne, zakonnicy oraz osoby przyjeżdżające indywidualnie.

Rekolekcje odbędą w Domu Pielgrzyma oraz na terenie sanktuarium św. Anny Samotrzeciej i klasztoru franciszkanów w Górze św. Anny. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.liturgia.dominikanie.pl/rodziny. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

Organizatorem rekolekcji jest Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Fundacja dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii.