Kopalnia Soli w Wieliczce podsumowała rok 2021  

Wielickie podziemia zwiedziło dokładnie 693,6 tys. osób. To o ponad 57 proc. więcej, niż w roku 2020, ale jedynie 37 proc. gości z rekordowego 2019 roku (wynika to z tego, że w 2021 r. Trasa Turystyczna była zamknięta przez 77 dni, a w 2020 - przez 140 dni). Od początku pandemii zamknięta pozostaje Trasa Górnicza.

Drugi rok z rzędu dominowała turystyka krajowa (69 proc.). Turystów z zagranicy było zaledwie 31 proc., podczas gdy przed pandemią proporcje były odwrotne. W 2021 roku najczęściej do kopalni przyjeżdżali obywatele Europy: m.in. Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi, Czesi. Pojawiali się także obywatele USA.

Zarząd kopalni chciałby, by w roku 2022 odwiedziło ją co najmniej 850 tys. gości. - Szczególnie mocno liczymy na rodziny z dziećmi i grupy szkolne - mówi Damian Konieczny, dyrektor wykonawczy Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

Co ważne, kopalnia nieustannie prowadzi prace umożliwiające utrzymanie szybów, komór, chodników, infrastruktury technicznej i cennych kulturowo oraz przyrodniczo miejsc w odpowiednim stanie. Wszystko po to, by turyści byli bezpieczni.

Warto dodać, że w podziemnych komorach uzdrowiskowych kopalnia prowadzi program rehabilitacji pocovidowej. Skorzystało z niej już kilkuset pacjentów.