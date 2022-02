Centralne nabożeństwo ekumeniczne w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Modlitwom przewodniczył bp Damian Muskus OFM.

W homilii zwrócił uwagę, że nie da się spotkać Jezusa, jeśli tkwi się uparcie na swoich miejscach, "w przekonaniu, że jest się absolutnym właścicielem prawdy". - Jezusa odnajdują ci, którzy mają odwagę wyruszyć w nieznane, przekraczać granice własnego umysłu i serca, i z Jego powodu zaryzykować zmianę nie tylko poglądów, ale całego życia - podkreślał.

Jego zdaniem, mędrcy ze Wschodu są "mistrzami jedności", bo dotarli do celu długiej drogi "pomimo różnych doświadczeń, bagażu kulturowego, różnic w myśleniu i patrzeniu na świat". - Dotarli do Betlejem, bo nadrzędną sprawą, dla której zostawili swoje domy i poszli w nieznane, było dla nich poszukiwanie prawdy, dobra i nadziei. Skupili się na blasku gwiazdy, a nie na własnych pomysłach na szczęśliwe pokonanie drogi - dodał.

Krakowski biskup pomocniczy wyjaśniał, że wszyscy poszukujący jedności potrzebują pokory, której wzorem są mędrcy ze Wschodu. - Nie wolno zrażać się trudnościami, niezrozumieniem czy obojętnością. Drogi, która przed nami, nie przejdziemy w jeden tydzień. Trzeba pamiętać, że choć skandal podziałów jest gorszący i naszą powinnością jest dążyć do jedności, to jednak i droga jest ważna, i jej cel - nauczał. Dodał, że nie osiągnie się go "drogą licytacji, kto jest bliżej prawdy, kto ma więcej racji, kto jest mocniejszy w sporach". Jak stwierdził, by na tej drodze nie zbłądzić, trzeba wpatrywać się w Jezusa.

Hierarcha przypomniał też, że chrześcijanie różnych wyznań stoją przed nowymi wyzwaniami. - Podzielone, skonfliktowane społeczeństwo potrzebuje czytelnego świadectwa jedności i współpracy uczniów Jezusa wobec dramatycznych wydarzeń kryzysu uchodźczego na granicy z Białorusią czy wciąż nie do końca znanych długofalowych skutków pandemii - zaznaczył.

Jak podkreślił, uczniowie Chrystusa wezwani są dziś do "zaangażowania w służbę cierpiącym, zagubionym, tracącym wiarę, ubogim i wykluczonym". - Nasze nowe drogi, wyznaczone blaskiem Ewangelii, mają nas prowadzić do wątpiących i skrzywdzonych, do płaczących i zgorszonych – mówił. Zdaniem bp. Muskusa, dziś trzeba budować jedność "nie tyle na drodze doktrynalnych ustaleń, co w bliskości z drugim człowiekiem". - Chciejmy szukać Jezusa i wspólnie oddawać Mu pokłon w cierpiących braciach, w solidarnej postawie wobec bolączek trapiących nasz świat - zaapelował na koniec.

Podczas nabożeństwa zbierana była składka na Dzieło Lasek, założone przez bł. Różę Czacką.

W jezuickiej świątyni modlili się ks. infułat Antoni Norman, ks. dziekan Piotr Własinowicz, ks. Marian Wnęk z Kościoła Polskokatolickiego i ks. Bartosz Norman – przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. protoprezbiter Jarosław Antosiuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. superintendent Józef Bartos z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, diakon Wiktoria Matloch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz kapłan Felicjan Maria Szymkiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Obecny był pastor David Hathaway, ewangelizator z Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich oraz osoby od lat zaangażowane w budowanie jedności, z przewodniczącym Rady Dialogu Ekumenicznego Archidiecezji Krakowskiej ks. prof. Łukaszem Kamykowskim.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon".