Jest to krakowski projekt muzyczny, którego autorką jest Jolanta Janus. Na stałe związał on pedagogów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, artystów sceny operowej, filharmonicznej i krakowskiej estrady z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu. Początkowo "Kolędy do nieba" wspierały Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej USD w Prokocimiu (której kierownikiem jest prof. Janusz Skalski) i Fundację Schola Cordis. Później, z inicjatywy prof. Skalskiego, dochód był przeznaczany dla innych klinik, również będących w potrzebie. W tym roku koncert dedykowany jest klinice nefrologii, którą kieruje prof. Dorota Drożdż. Potrzebny jest tam zakup nowoczesnego sprzętu, koniecznego w leczeniu dzieci z chorobami nerek. Co ważne, klinika każdego roku opiekuje się kilkoma tysiącami małych pacjentów z chorobami nerek, układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym.

Do tej pory podczas koncertów "Kolędy do nieba" występowali m.in. Alicja Węgorzewska, Zbigniew Wodecki, Olga Bończak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Iwona Socha, Sinfonietta Cracovia, Przemysław Firek, Dorota Miśkiewicz, Piotr Orzechowski, Maja i Andrzej Sikorowscy, artyści Piwnicy pod Baranami, Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołem Skaldowie.

W tym roku zagrają zaś i zaśpiewają Edyta Piasecka, Sławomir Naborczyk, Agnieszka i Tomek Kukowie, Jacek Wójcicki, Jacek Ozimkowski, Renata Żełobowska-Orzechowska, Mariusz Pędziałek, Krakowska Młoda Filharmonia pod dyr. Tomasza Chmiela, artyści Piwnicy Pod Baranami.

Podczas koncertu nastąpi uhonorowanie prof. Janusza Skalskiego przez artystów Akademii Muzycznej wykonaniem specjalnie skomponowanego utworu dla Fundacji Schola Cordis. Nosi on tytuł "Prayer for us" (ang. Modlitwa za nas).

Głównym partnerem koncertu "Kolędy do nieba" jest województwo małopolskie. Wspierają go także miasto Kraków Krakowski Golding Komunalny oraz krakowskie spółki miejskie.

Podczas wydarzenia zostanie przeprowadzona kwesta.na rzecz Kliniki Nefrologii Dziecięcej i Fundacji Szpitala "O Zdrowie Dziecka".