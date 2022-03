Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej który odbywał się po raz 50., zakończyły Kumoterki, czyli prezentacja powozów góralskich i konkurencje na czas, kiedy konie ciągną sanie z woźnicą, czy za koniem i jeźdźcem bardzo szybko na nartach porusza się zawodnik przypięty do sań. Te konkurencje nazywane są skiring i ski-skiring.

- Pogoda nam się dziś wyjątkowa udała! To piękne święto góralszczyzny, sięgamy po tradycje i zwyczaje naszych ojców, ale i pokazujemy, jak dzisiaj żyjemy, jak dbamy o nasze zwierzęta - podkreślał Bartek Koszarek, dyrektor Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej, który był głównym organizatorem wydarzenia.

Dla B. Koszarka 50. Góralski Karnawał to podwójne święto. Jest dzieckiem karnawału, i to dosłownie. Kiedy jego tata prowadził pierwszą jego edycję, on przychodził na świat w zakopiańskim szpitalu. - Z dziecka festiwalu stałem się jego ojcem. Po drodze robiłem wszystko, co tylko mogłem - śmieje się Bartek.

Karnawałowi towarzyszyło wiele dodatkowych wydarzeń, m.in. XI Zimowa Krajowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich, zawody strzeleckie, konferencje naukowe. Wszystkie punkty można było oglądać online.