Kraków. Galeria w antykwariacie  

Młoda artystka jest studentką Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na jej obrazach widać zafascynowanie kolorem oraz rzeczywistością miejską. Widać to na przykład na obrazie "Gdańsk", gdzie pokazano fragment bloku mieszkalnego, gdzie zza balustrady jednego z balkonów wystaje fragment roweru. Powstawanie tych obrazów miejskich jest trójetapowe. Wpierw artystka uważniej obserwuje dany fragment miasta, potem go fotografuje i dopiero potem "filtruje" te wrażenia pędzlem na płótnie.

Malarka jest na co dzień pracowniczką antykwariatu Abecadło. - Jednak nie dlatego urządziliśmy tutaj jej wystawę. Po prostu jej obrazy są dojrzałe i nadają się do prezentacji w naszej minigalerii. To nie pierwsza wystawa w naszym antykwariacie. Były tu już pokazywane m.in. rysunki Wiesława Dymnego i Kazimierza Wiśniaka. Jeden z klientów naszego antykwariatu, który kupił u nas niegdyś zbiór fotografii Zbigniewa Kargego (1926-2007), wybitnego fotografa przyrody gór i jezior, zaproponował, by na podstawie tego zbioru urządzić także wystawę - mówi Antoni Stąpor, właściciel antykwariatu będącego nie tylko miejscem handlu książkami, czasopismami, fotografiami, pocztówkami i płytami, lecz także placówką kulturalną, gdzie odbywają się spotkania poświęcone kulturze książki, prezentacji poezji i muzyki. - Gościli u nas wybitni bibliofile, m.in. Jerzy Duda, wielki mistrza Zakonu Bibliofilskiego Białego Kruka, prof. Grzegorz Nieć z Uniwersytetu Pedagogicznego i znany antykwariusz Robert Gardas. Odbyło się także spotkanie z Pawłem Chojnackim, autorem książki o Zygmuncie Nowakowskim, publicyście związanym z Półwsiem Zwierzynieckim, na którego terenie znajduje się nasz antykwariat - mówi A. Stąpor.

Antykwariat Abecadło istnieje od 15 lat. Wpierw działał w kamienicy ojców pijarów, tuż obok ich kościoła przy ul. Pijarskiej. Od 2018 r. funkcjonuje przy ul. Kościuszki, w zabytkowym wnętrzu dawnej apteki Pod Aniołem Stróżem. - Budynek jest własnością miasta Krakowa. Władze szukały najemcy, który zapewni zachowanie unikatowego wnętrza dawnej apteki, gdzie zachowały się m.in. dawne meble apteczne z 1889 roku. Wybrano nas. Książki dobrze się tu zaaklimatyzowały. Znajdują się nie tylko na półkach, lecz także w dawnych szufladach aptecznych, na których zachowały się tabliczki z nazwami farmaceutyków - mówi A. Stąpor.

Wystawę "Miejsce" można oglądać do końca lutego w siedzibie antykwariatu w czasie jego funkcjonowania - od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, w soboty - od godz. 11 do 17.