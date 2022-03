Modlitwa i pomoc Ukrainie  

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Potrzebujesz pomocy? Przyjdź do dominikańskiej bazyliki Świętej Trójcy w sobotę o 19.30.

Krakowscy dominikanie zapraszają w sobotę 26 lutego na Mszę św. o 19.30 w intencji pokoju na Ukrainie oraz za dusze poległych w wyniku działań zbrojnych. Chcą, aby przy tej okazji skojarzyć ludzi dobrej woli z organizacjami pomagającymi uchodźcom wojennym.

Braciom z Zakonu Kaznodziejskiego zależy na tym, by to zaproszenie dotarło do jak najszerszego grona ludzi dobrej woli.

- Po pierwsze, modlitwa jest bardzo potrzebna. Po drugie, nie tylko nasze siostry i bracia w Ukrainie, ale także my, jako polscy katolicy, potrzebujemy tego spotkania, wspólnej modlitwy w czasie niepokoju. Po trzecie, inicjatywa jest spontaniczna i w trakcie organizacji, ale przy okazji Mszy można ogłosić różne inicjatywy pomocowe, być może skojarzyć ludzi dobrej woli z organizacjami - wyjaśnia o. Dominik Jarczewski OP.

Dominikanie poszukują kontaktu do organizacji, które pomagają uchodźcom w Krakowie albo jadą na granicę.