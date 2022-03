Podhale dla Ukrainy. Pomoc z parafii, urzędów  

Samorządowcy z Czarnego Dunajca apelują o pomoc dla ludności ukraińskiej. Od poniedziałku we wszystkich gminnych jednostkach, także szkołach, będzie można udzielić wsparcia finansowego.

Wójt gminy Czarny Dunajec wraz z dyrektorami jednostek podległych zwraca się z apelem do mieszkańców gminy Czarny Dunajec, aby włączyć się w pomoc dla ludności ukraińskiej. Pieniądze można przekazywać do puszek w szkołach, przedszkolach, Gminnym Zespole Oświatowym w Czarnym Dunajcu i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu.

Wójt gminy Marcin Ratułowski równocześnie zachęca do wpłat bezpośrednio na konta zweryfikowanych instytucji, np. Caritas.

Z kolei burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wraz z Radą Miasta Zakopane organizują akcję pomocy dla partnerskiego miasta Stryj koło Lwowa, do którego docierają potrzebujący pomocy mieszkańcy najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi regionów Ukrainy.

Zbiórka będzie prowadzona w punkcie przy Al. 3 Maja 5 (dawna siedziba banku) w następujących terminach: 26 i 27 lutego (sobota, niedziela) od godz. 10.00 do 15.00; i od 28 lutego do 4 marca (poniedziałek – piątek) od godz. 10.00 do 17.00.

Potrzebne produkty: żywność z długim terminem ważności (kasze, konserwy, makarony, ryż, zupy błyskawiczne, cukier, olej, kawa, herbata, żywność liofilizowana, płatki śniadaniowe), śpiwory, koce, materace, rozkładane łóżka, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, jednorazowe naczynia i sztućce, ręczniki papierowe.

Zbiórki będą prowadzone na terenie Zakopanego także przez wszystkie szkoły podstawowe, parafie (szczegółowe informacje podane zostaną w ogłoszeniach parafialnych) oraz oznakowane sklepy i apteki, które zgłosiły się do akcji. Kontakt w sprawie zbiórki: tel. 18 20 20 400.

Do akcji włączyły się już wszystkie gminy powiatu tatrzańskiego: Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska.

Ponadto gmina Kościelisko w ramach akcji solidarnościowej z Ukrainą rozpoczyna zbieranie deklaracji nieodpłatnych noclegów i innej pomocy dla uchodźców. Ktokolwiek może służyć uciekającym przed wojną Ukraińcom jakąkolwiek formą pomocy, może zadzwonić pod numer 18 20 23 401. Telefon jest czynny w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 9 do 17 i od wtorku do piątku od godz. 8 do godz. 16.