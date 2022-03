Archidiecezja krakowska apeluje o pomoc dla Ukrainy  

Koordynacją działań w archidiecezji - w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim - zajmuje się Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która przygotowała już 700 miejsc dla uchodźców. Wszelkie zgłoszenia gotowości przyjęcia uchodźców z Ukrainy, przekazania darów, jak również chęć zaangażowania się w wolontariat, należy zgłaszać na adres ukraina@diecezja.pl. Całodobowy kontakt z Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest również możliwy pod numerem telefonu +48 780 604 584.

Archidiecezja organizuje także zbiórkę pieniężną oraz rzeczową i prosi o przekazywanie koców, śpiworów, karimat, ręczników, pościeli, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych, wody pitnej, żywności długoterminowej, środków higienicznych, czystości oraz pampersów.

Dary przyjmują następujące placówki Caritas:

Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego (ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków, od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki i soboty od godz. 8.00 do 12.00)

Punkt Socjalny im. bł. Edmunda Bojanowskiego (Brzegi 255, 32-002 Węgrzce Wielkie, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15:00)

Biuro Caritas Archidiecezji Krakowskiej (ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.30).

Można je też składać w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18, 31-951 Kraków; całodobowo).

Caritas prosi też o zgłaszanie możliwości transportu i przestrzeni magazynowej. Poszukiwani są również wolontariusze tłumacze języków rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego.

Wpłaty finansowe można natomiast przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej (58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem: Uchodźcy - Ukraina).

Wyrazy solidarności dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy niepokoją się o los swojego narodu i swoich rodzin, przekazały też władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Na UPJPII kształci się bowiem 74 studentów i doktorantów z Ukrainy. - Uczelnia to wspólnota, której studenci i pracownicy podążają jedną drogą osiągając kolejne stopnie edukacji tak dla własnego rozwoju, jak i dla zdobywania zawodowych umiejętności, by wpływać pozytywnie i twórczo na otaczający świat. W tym duchu i takim rozumieniu człowieka i świata miejsca dla wojny nie ma. Stąd sprzeciw wobec agresji, działań militarnych podejmowanych w miejsce pokojowych rozmów w sferze rozwiązywania konfliktów. Jak boleśnie uczyła historia, wojna nigdy nie rozwiązywała problemów, a niosła z sobą wyłącznie niewyobrażalne ludzkie dramaty - zapewniają władze uczelni dodając, że w obliczu ataku Rosji na Ukrainę uniwersytet nie pozostawia swoich studentów i doktorantów samych. - Dramat, jaki przeżywa naród ukraiński porusza serca. Mobilizuje do gorliwej modlitwy, ale i do konkretnych działań. Monitorujemy potrzeby naszych studentów i doktorantów i w zależności od potrzeb będziemy organizować pomoc i wsparcie - deklarują władze UPJPII.

Okazując chrześcijańską solidarność oraz łącząc się w modlitwie za Ukrainę, o pokój w Europie i na świecie, rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała odprawił w katedrze wawelskiej Mszę św.