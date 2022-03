Ekumeniczna modlitwa o pokój  

Z udziałem chrześcijan różnych wyznań odbędzie się w czwartek o 20.00 w jezuickiej bazylice NSPJ w Krakowie ekumeniczna modlitwa w solidarności z narodem Ukrainy.

- To ma być miejsce spotkania chrześcijan, ludzi dobrej woli, którzy stając przed Bogiem, chcą tworzyć przestrzeń zaufania i pokoju, żebyśmy też tak po ludzku mogli się wesprzeć. Modlitwa może być przestrzenią odzyskiwania siły i nadziei - mówi Andrzej Pietrzyk SJ. Materiały przygotowane na to spotkanie są częściowo w języku ukraińskim, bo wezmą w nim udział również siostry i bracia z Ukrainy.

Jezuita podkreśla, że poruszająca jest fala pomocy materialnej i wsparcia ze strony Polaków. - Tę pomoc chcemy uzupełnić o wspólną modlitwę i spotkanie w bezpiecznym miejscu - wyjaśnia.

Po modlitwie studenci będą zbierali ofiarę do puszek przeznaczoną na Jezuicką Pomoc dla Ukrainy. Pieniądze ze zbiórki, w zależności od potrzeb, trafią do Ukrainy lub na organizację pomocy osobom, które już przedostały się do Polski. Można również wpłacać datki na konto umieszczone TUTAJ z dopiskiem: "Jezuicka Pomoc dla Ukrainy".

Jezuici pracują w Ukrainie we Lwowie, w Kijowie, w Chmielnickim, Czerniowcach, gdzie obecnie prowadzą dom dla uchodźców. Jeden z zakonników jest kapelanem wojskowym i towarzyszy walczącym żołnierzom, wspierając ich duchowo i udzielając im sakramentów.

Przy okazji spotkania będzie też można zostawić rzeczy, które zostaną przekazane do punktów zbiórek w Krakowie. Organizatorzy proszą o artykuły higieniczne: mydło, podpaski, papier toaletowy, mokre chusteczki, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, pampersy, maseczki wielorazowe; jedzenie: batony energetyczne, bakalie, musy owocowe, kaszę, makaron, mleko modyfikowane, karimaty, śpiwory, koce; leki: środki przeciwbólowe, ibuprom, syropy na kaszel, plastry.

Organizację spotkania koordynuje wspólnota Taizé Kraków WAJ we współpracy z Towarzystwem Jezusowym i chrześcijanami różnych denominacji.