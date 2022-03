Pierwsi uchodźcy z Ukrainy już w miejscach noclegowych Caritas  

Trwa także zbiórka darów rzeczowych i finansowych na rzecz uchodźców. - Sytuacja zmienia się na bieżąco. 77 miejsc już zajęli pierwsi uchodźcy z Ukrainy. W naszym biurze przez cały czas dzwoni telefon - opowiada Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Dyżur trwa od piątku 25 lutego bez przerwy: w biurze od godz. 7 do 19, a telefoniczny całą dobę pod numerem: +48 780 604 584. Dary gromadzone są w 3 placówkach Caritas: Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego, ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków (od poniedziałku do czwartku od godz. 8 do 17, w piątki i soboty od godz. 8 do 12), Punkt Socjalny im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Brzegi 255, 32-002 Węgrzce Wielkie (od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 20) i Biuro Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. M. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków (codziennie od godz. 7 do 19).

- Chętnych do przyjęcia uchodźców wpisujemy do bazy noclegowej. Notujemy liczbę osób, które zgłaszający może przyjąć, czy jest możliwość wyżywienia w tym miejscu, czy trzeba wyżywienie zapewnić. Najważniejszy jest dokładny adres i telefon kontaktowy - wyjaśnia Monika Buzała, koordynatorka ds. pomocy uchodźcom.

Wszelkie zgłoszenia gotowości przyjęcia uchodźców z Ukrainy, przekazania darów, jak również chęć zaangażowania się w wolontariat należy zgłaszać pod adresem elektronicznym: ukraina@diecezja.pl. Krakowska Caritas prowadzi też zbiórkę rzeczową, w której gromadzone są m.in. koce, karimaty, łóżka polowe, ręczniki, pościel, materiały opatrunkowe, leki, latarki, baterie czy żywność, w tym dla niemowląt i małych dzieci.

Organizacja apeluje również o zgłaszanie możliwości transportu i przestrzeni magazynowej. Poszukiwani są też wolontariusze - tłumacze języków rosyjskiego, ukraińskiego i angielskiego. - W Środę Popielcową 2 marca odbędą się przy wszystkich świątyniach w archidiecezji krakowskiej zbiórki pieniędzy na pomoc humanitarną oraz dla uchodźców z Ukrainy - zapowiada A. Homan.

Z kolei datki na pomoc uchodźcom można przekazywać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem: "Uchodźcy-Ukraina".