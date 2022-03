Abp Jędraszewski na Wawelu: Kruchość, nawrócenie i nadzieja  

Mówił także o konieczności pomocy siostrom i braciom z Ukrainy, którzy w wyniku niezawinionej wojny przybywają do Polski. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że dobre czyny musimy kierować w pierwszym rzędzie w odniesieniu do naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy wielką fala uchodźczą przybywają do naszej ojczyzny, także do Krakowa i Małopolski, do naszej archidiecezji. Potrzebna jest im nasza jałmużna, okazywana w wieloraki sposób. Potrzebna jest im nasza modlitwa. Im i całej Ukrainie, która znajduje się w stanie okrutnej, niezawinionej, niesprawiedliwej wojny. Potrzebny jest im nasz post, bo Jezus mówił, że pewne duchy można zwalczyć tylko postem i modlitwą - przypomniał abp Jędraszewski.

- Ważne są trzy święte słowa, które stanowią ostateczne tło dla dzieł miłosierdzia: kruchość, nawrócenie, nadzieja. Kruchość ludzkiej egzystencji, naznaczonej słowami Boga: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Komentarzem do tych słów jest wyznanie Hioba, że nagi wyszedł z łona matki i tam powróci. Nawrócenie w imię Chrystusa i zgodnie z Jego wezwaniem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Nadzieja została przejmująco wyrażona w "Tryptyku Rzymskim" św. Jana Pawła II: "Zatrzymaj się, [spotykając się z Przedwiecznym Słowem], to przemijanie ma sens/ ma sens… ma sens… ma sens!" - dodał metropolita. Przypomniał, że przemijanie ludzi ma sens, gdy otwierają się oni na prawdę o Chrystusie i słowa św. Pawła z listu do Koryntian, w którym Apostoł Narodów pisał, że Ukrzyżowany jest mocą i mądrością Bożą. - Rozumiemy, że także nasze przemijanie, niekiedy boleśnie odczuwanie ma sens, ma sens. Nawracajmy się zatem i wierzmy w Ewangelię - zakończył arcybiskup.