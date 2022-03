Film o Maryi, która niesie pocieszenie  

Produkcja jest pierwszym kinowym dziełem o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe. - Film znakomicie przybliża współczesnym wyjątkowy cud w historii chrześcijaństwa. Matka Boża ukazała się prostemu Aztekowi, Juanowi Diego, co stało się punktem zwrotnym w historii ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Po tych objawieniach tysiące Indian zaczęło przybywać do placówek misyjnych i prosić o chrzest - mówi Andrzej Sobczyk z krakowskiego Rafael Film.

Dodaje, że ingerencja Matki Bożej załagodziła również konflikty między ludnością miejscową a Hiszpanami, którzy przybyli na tamte ziemie. I że jest to zgodne z przesłaniem, które towarzyszyły wspomnianym objawieniom. - Maryja powiedziała wtedy, że pragnie okazywać miłość i współczucie tym, którzy się do niej uciekają i proszą ją o pomoc. Że będzie ocierać łzy, pocieszać i pomagać. To wyjątkowe przesłanie o kochającej matce, która jest wsparciem także i dla dzisiejszego człowieka - opisuje.

Wydarzenia sprzed 500 lat są przeplatane w filmie historią Johna Martineza - dziennikarza, który, zatraciwszy swoją tożsamość i wiarę, nagle znajduje się w dramatycznej sytuacji życiowej, gdyż o życie jego żony i nienarodzonego dziecka walczą lekarze. - To historia, która może spotkać każdego z nas. Taka, która uczy, co tak naprawdę jest ważne w życiu. W życiu Johna okazuje się, że jest to miłość oraz wiara, którą powoli odkrywa właśnie poprzez pisanie tekstu dziennikarskiego o objawieniach z Guadalupe. I to ona pomaga mu przeżywać bolesną codzienność - przybliża A. Sobczyk.

Dopowiada, że w filmie nie zabrakło niczego, co jest konieczne dla dobrej produkcji kinowej. - Oglądając ją, serce mocniej zabije w piersi, a i łza w oku też na pewno się zakręci. Jest miłość, wypadek, walka z pasmem nieszczęść i ledwie tląca się nadzieja. A w to wszystko wplecione jest jedno z najbardziej niesamowitych objawień w historii Kościoła - ocenia.

Od 1999 r. Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe jest czczona jako patronka obu Ameryk. 3 maja 1953 r. kard. Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopię Jej wizerunku można znaleźć w ponad stu kościołach w Polsce. Polacy czczą Matkę Bożą z Guadalupe jako patronkę życia poczętego.

- Aktualność objawień wzmacnia także sam kult Matki Bożej z Guadalupe, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie. Niezwykłym świadectwem są też dowody obecności Matki Bożej - tilma z jej wizerunkiem, która w normalnych warunkach rozpadła by się po 20 latach. Myślę, że w sercu każdego, kto obejrzy ten film, zrodzi się pragnienie, by jeszcze bardziej poznać Maryję z Guadalupe - podsumowuje A. Sobczyk, zachęcając do obejrzenia produkcji.

Szczegółowe informacje o filmie, który będzie wyświetlany także w kinach na terenie naszej archidiecezji, można znaleźć na stronie www.rafaelfilm.pl/cud-guadalupe.