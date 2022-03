List pasterski metropolity krakowskiego na Wielki Post 2022 roku  

Przypomina on także, cytując słowa kard. Karola Wojtyły, że „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”. Stanowią one głęboki komentarz do wydarzeń opisanych w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasza.

"Oto po chrzcie w Jordanie Chrystus, pełen Ducha Świętego, udaje się na pustynię, gdzie ze strony szatana jest trzykrotnie poddawany pokusom. Trzykrotnie zatem została poddana próbie jego wolność. Trzy razy więc Chrystus musiał się o nią zmagać. Trzykrotnie też ją zdobył, równocześnie wskazując na jej fundamenty" - zauważa metropolita.

Pierwszym fundamentem jest prawda o człowieku. Drugim - postawienie Boga na pierwszym miejscu, co pozwala na uporządkowanie swojej hierarchii wartości. Trzeci fundament to natomiast pełna czci i pokory osobista postawa człowieka wobec Boga. Co ważne, fakt, iż Jezus obronił swoją wolność, nie znaczy, że wtedy dobiegły kresu Jego zmagania. W Ogrójcu został bowiem poddany kolejnym próbom i potwierdził posłuszeństwo woli Boga.

"Rozważamy te słowa o wolności, której swoimi słowami i czynami uczył nas Pan Jezus, u progu Wielkiego Postu. W tym samym czasie tuż przy naszej wschodniej granicy toczy się okrutna i śmiercionośna wojna. Znalazł się bowiem człowiek, który, patrząc na inne państwa i narody, w swej pysze i zadufaniu uległ słowom diabła: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje»" - stwierdza arcybiskup, dodając, że wszelkie zniewolenia i wynikające z nich nieszczęścia zaczynają się od negacji Boga i od chwili, w której człowiek stawia siebie na Jego miejscu i równocześnie oddaje pokłon samemu Złu. "Tego właśnie doświadczamy, słysząc i patrząc na informacje docierające do nas z Ukrainy. (…) Obecny władca Kremla usiłuje na nowo pozbawić Ukrainę jej w pełni przysługujących praw do wolności i suwerenności. Agresja wojsk rosyjskich niesie ze sobą śmierć wielu niewinnych ludzi, utratę domów i całego mienia, przerażenie i łzy. Nie możemy pozostawać obojętni na to zło" - podkreśla metropolita.

Jego zdaniem to zło, które dzieje się na Ukrainie, powinniśmy przezwyciężać naszym osobistym dobrem, zwłaszcza teraz, w Wielkim Poście. "Z całego serca proszę Was zatem, abyście idąc za wezwaniami Ojca Świętego Franciszka często modlili się, zwłaszcza na różańcu, o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, o ustanie wszelkich działań wojennych, o możliwie szybki powrót do rodzinnych stron przez tych Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki - także do naszego kraju - w obawie o swoje życie i o życie swoich najbliższych. Tę gorącą modlitwę, zanoszoną w Waszych kościołach i domach, wspomagajcie darem umartwienia i postu" - apeluje abp Jędraszewski.

Prosi także, byśmy razem z modlitwą i postem zechcieli wspierać naszych braci Ukraińców tą szczególną w tym roku jałmużną, jaką są i będą przekazywane im dary materialne. "Współpracując z Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz z parafialnymi oddziałami Caritas okażcie szczodrość Waszych serc w postaci zbiórek pieniężnych, a także tych rzeczy, które w pierwszej kolejności będą potrzebne czy to Ukraińcom przebywającym aktualnie na terenie naszego kraju, czy też tym, którzy znajdują się po drugiej stronie granicy" - zaznacza metropolita

Cały list można przeczytać TUTAJ.