Zygmunt zadzwonił dla Ukrainy  

Jego głos od 500 lat rozbrzmiewa z wieży katedry na Wawelu. Dzwoni z okazji ważnych uroczystości liturgicznych oraz narodowych. - Obudziliśmy Zygmunta z powodu solidarności z narodem ukraińskim, który jest napadnięty i niszczony. To bardzo dramatyczna sytuacja - powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z dzwonników.

Instrument, odlany w 1520 r. w Krakowie przez norymberskiego ludwisarza Hansa Behama, wisi na katedralnej Wieży Zygmuntowskiej od 9 lipca 1521 r. Waży prawie 13 ton, ma 450 cm całkowitej wysokości z jarzmem i sercem, ton uderzeniowy G (sol) i słyszalność do 30 km. Do wydania dźwięku potrzebna jest siła co najmniej 12 dzwonników.