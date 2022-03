By pomóc Ukrainie, Polska Misja Medyczna kupi szpital polowy  

Polska Misja Medyczna przygotowuje się do rozszerzenia działań pomocowych na terenie Ukrainy. W ostatnich dniach zaangażowała się w organizowanie transportów z najpotrzebniejszym sprzętem medycznym, a teraz wysyłane na Wschód samochody będą również przewozić leki potrzebne do ratowania życia. Jest to odpowiedź na braki w ukraińskich magazynach i trudności szpitali w dalszym funkcjonowaniu bez zapewnienia im odpowiedniego wsparcia. Wszystko to będzie kontynuowane tak długo, jak tylko będzie możliwość dotarcia do szpitali w potrzebie.

Co ważne, od samego początku organizacja wiedziała, że konieczne będzie zaangażowanie się w pomoc medyczną na różnych polach - zwłaszcza że PMM znajduje się w bardzo wąskim gronie wyspecjalizowanych w tym zakresie stowarzyszeń w tej części Europy.

Wraz z Fundacją "Ziko dla Zdrowia" krakowskie stowarzyszenie ogłosiło więc zakup szpitala polowego. Złożą się na niego namioty i meble polowe, jak również podstawowy sprzęt, leki i wyroby medyczne. Szpital zostanie ufundowany z darowizn Fundacji "Ziko dla Zdrowia" i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa "Biznes Klub" oraz z wpłat indywidualnych darczyńców.

- Zbierając informacje od kilkudziesięciu ukraińskich szpitali, z którymi jesteśmy w kontakcie, widzimy, jak wielkie są potrzeby związane z leczeniem ran odnoszonych przez mieszkańców kraju, którzy są codziennie narażeni na ataki. Szpital polowy zapewni dodatkowe miejsca dla pacjentów, niezbędne w przypadku konfliktu zbrojnego i zwiększonego zapotrzebowania na pomoc medyczną. To bardzo ważne narzędzie i natychmiastowa odpowiedź na sytuację naszych sąsiadów, która realnie pomoże ratować życie - mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Szpital będzie prowadzony na terytorium Ukrainy. Szczegóły związane z konkretnym miejscem i rozpoczęciem działania zostaną przekazane niebawem. Informacje o tym, jak wesprzeć PMM, można znaleźć na www.pmm.org.pl.