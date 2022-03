Nieustanna Koronka do Bożego Miłosierdzia o pokój w Ukrainie  

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zachęca do udziału w nieustannej modlitwie o pokój.

Dzieło Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego funkcjonuje na stronie faustyna.pl od 1 sierpnia 2011 roku. Mogą w nim uczestniczyć osoby ze wszystkich kontynentów. Wystarczy wpisanie w formularzu deklaracji choćby jednorazowego odmówienia modlitwy. "Z ufnym odmawianiem tej modlitwy związał wielkie obietnice uproszenia wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są zgodne z wolą Bożą, czyli dobre dla nas w życiu ziemskim i wiecznym" - piszą siostry.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę nieustanna Koronka odmawiana jest w intencji pokoju. "Nie znajdzie ludzkość uspokojenia dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego - powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny. Ufając tym słowom Jezusa oraz w obliczu wojny na Ukrainie, realnego zagrożenia pokoju w Europie i na świecie, słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego pragniemy wołać o miłosierdzie Boga dla całej ludzkości, o przywrócenie pokoju w Ukrainie i oddalenie rozszerzania się konfliktu zbrojnego na inne kraje i kontynenty" - podkreślają siostry na stronie faustyna.pl

Do tej modlitwy przez 24 godziny na dobę zaproszeni są wszyscy. "Koronka do Miłosierdzia Bożego jest potężną bronią, którą w sposób bezkrwawy możemy zmienić losy świata" - przekonują siostry, Aby uczestniczyć w tej modlitwie, należy wypełnić krótki formularz TUTAJ. Wśród osób, które zadeklarowały udział w modlitewnej wspólnocie, są m.in. wierni z Polski, USA, Demokratycznej Republiki Konga, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Argentyny, Kanady, Meksyku, Włoch i Francji.