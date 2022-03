Mural solidarności z Ukrainą  

Czarno-biała twarz młodej kobiety z wiankiem z kwiatów w narodowych barwach Ukrainy - tak wygląda mural, który powstał w krakowskiej dzielnicy Zabłocie. Jego stworzenie jest wyrazem wsparcia dla zaatakowanego kraju i wezwaniem do zakończenia wojny.

Autorem muralu jest artysta street-artu o pseudonimie Pieksa.

"Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że jestem jednocześnie wściekły, przerażony i jest mi przykro" - napisał twórca, dzieląc się efektami swojej pracy w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, jest wściekły na politykę, przestraszony tym, "jak szybko i dramatycznie może zmienić się ludzkie życie".

Żałuje także wszystkich niewinnych osób w Ukrainie, które cierpią z powodu "niepotrzebnej i niewyobrażalnej wojny". "Ukraino, bądź silna" - napisał twórca, apelując o wsparcie zaatakowanego kraju w każdy z możliwych sposobów.

Mural Pieksy z napisem "Stop war" nie jest jedynym wyrazem solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą. W niebiesko-żółte barwy pomalowany został też betonowy cokół przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Zarzecze, gdzie u schyłku PRL stał pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa.