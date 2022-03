Blisko 30 miejsc dla dzieci z pieczy zastępczej mają do dyspozycji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Radosne i Szczęśliwe Jutro we Wróblówce.

Obie placówki mieszczą się w budynku dawnej szkoły we Wróblówce, który w dzierżawę oddał Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu. - Obecnie w nowo otwartej placówce przebywa już 13 wychowanków, których sytuacja rodzinna uniemożliwia dalszy pobyt w rodzinach biologicznych. Wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokojone niezbędne potrzeby rozwojowe w tym emocjonalne, społeczne, religijne - mówi Bartłomiej Tabaszewski, dyrektor obu placówek.

- Dobro dziecka jest wartością nadrzędną. Jego prawo do życia, bezpieczeństwa , rozwoju duchowego i fizycznego, nauki rozwoju pasji i zainteresowań gwarantuje prawo - zauważa z kolei Barbara Wilczek, wicedyrektor i psycholog w obu placówkach.

Pierwsza placówka Szczęśliwe Jutro działa od lipca 2019 r. Druga placówka Radosne Jutro działa od 1 marca bieżącego roku, ale jej oficjalne otwarcie miało miejsce 16 marca. - Każde dziecko zasługuje na poczucie bezpieczeństwa, ciepło i dom. Kiedy z różnych powodów brakuje rodziców biologicznych, to właśnie takie placówki przejmują opiekę nad niepełnoletnimi. Wiem, że jesteście zaangażowani i oddani całym sercem swojej pracy i dzieciom, które macie pod opieką. To co robicie, to wielkie wyzwanie, odpowiedzialność oraz ciężka praca. Dziękuję i niech wam Bóg błogosławi -mówił Marcin Ratułowski, wójt Gminy Czarny Dunajec. W uroczystościach wziął udział także jego poprzednik - dawny wójt Józef Babicz, a także Tadeusz Rafacz, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego. Głos zabrały również Aneta Wójcik - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu i Krystyna Juraszek - prezes Fundacji Szczęśliwe Jutro.

Łącznie, w obydwu placówkach, przebywa obecnie 26 dzieci, które uczą się w szkole w Czarnym Dunajcu. Gmina Czarny Dunajec zawsze chętnie wspiera osoby, które są najbardziej potrzebujące. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, udało się stworzyć więcej miejsc w ośrodku.

Na gości Przystani Radosne Jutro czekał poczęstunek, na czele z tortem z logo placówki. Goście przekazali też kilka prezentów dla podopiecznych placówek prowadzonych we Wróblówce. Nową placówkę poświęcił dziekan ks. Krzysztof Kocot, proboszcz z Czarnego Dunajca.