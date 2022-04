Parafia Świętego Krzyża w Zakopanem zaprosiła gości z walczącej o wolność Ukrainy oraz wszystkich chętnych parafian i mieszkańców na Mszę św. Po Eucharystii w salce pod kościołem odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne dla Gości z Ukrainy, którzy schronili się w Zakopanem przed wojną. - Oni chcą wspólnie spędzać czas, rozmawiać, otrzymać wsparcie czy podjąć już pracę - mówi ks. Mariusz Dziuba, proboszcz parafii.

Urząd Miasta Zakopane uruchomił specjalną całodobową infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące akcji pomocy dla Ukrainy, które są prowadzone na terenie Zakopanego - tel. +48 504 920 482. - Zapraszamy także do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi organizowanej w Zakopanem pomocy dla Ukrainy - zarówno dla partnerskiego miasta Stryj, do którego docierają potrzebujący pomocy mieszkańcy najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi regionów kraju, jak również dla osób narodowości ukraińskiej przybywających do Zakopanego jako uchodźcy. Informujemy także, w jaki sposób mieszkańcy mogą włączyć się w pomoc potrzebującym - mówi Anna Karpiel z zakopiańskiego Urzędu Miasta, która spotkała się z obywatelami z Ukrainy w kościele Świętego Krzyża.

Uczestnicy sobotniego spotkania zjedli wspólnie kolację, ale także wpisali swoje adresy i dane kontaktowe na specjalny formularz, który ułatwi kontakt z obywatelami Ukrainy. Zostali oni także poinformowani, jak wygląda procedura nadania numeru pesel w zakopiańskim Urzędzie Miasta.