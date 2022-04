TAURON Nowe Technologie oddał do użytku instalację fotowoltaiczną z systemem magazynowania energii elektrycznej zlokalizowaną w Domu Rekolekcyjno Pielgrzymkowym "Księżówka". To bardzo ekologiczne rozwiązanie. Obiekt graniczy bowiem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

Jest to już kolejny etap prac modernizacyjnych "Księżówki". - To duży obiekt, a co za tym idzie i zapotrzebowanie na energię jest bardzo duże - mówi dyrektor domu ks. Lesław Mirek. - Jesteśmy w Kuźnicach, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dlatego musimy szukać ekologicznych możliwości pozyskiwania energii. Już dociepliliśmy cały budynek, wymieniliśmy okna, zmieniliśmy kotłownię z węglowej na pelletową i pompy ciepła. Do tego wszystkiego potrzebny jest prąd. I tutaj z pomocą przychodzi nam właśnie instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii - dodaje ks. Mirek.

Artur Warzocha, wiceprezes ds. korporacyjnych TAURON Polska Energia podkreśla, że idea nowej inwestycji w "Księżówce" jest taka, żeby prąd produkowany ze słońca nie trafiał bezpośrednio do sieci, bo możliwości przyjmowania tak dużej energii po prostu kończą się. - W niedalekiej przyszłości każdy, kto będzie chciał zoptymalizować proces produkcji i konsumpcji prądu stanie przed koniecznością instalacji takiego urządzenia, czyli specjalnego magazynu. Dlatego z uwagą przyglądamy się zmianom w prawie umożliwiającym uruchomienie programu dopłat do zakupu magazynów energii - podkreśla Artur Warzocha z TAURON Polska Energia.

