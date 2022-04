Krakowski biskup pomocniczy przypomniał rzymski klasztor Świętego Ducha, znajdujący się między Tybrem a Watykanem, w którego murach znajdował się obrotowy drewniany bęben. Urządzenie służyło rzymskim kobietom, które z różnych powodów nie miały możliwości, aby wychować swoje dzieci, i było średniowiecznym odpowiednikiem dzisiejszego okna życia. - Kościół stoi na straży świętości życia nie tylko w znaczeniu teologicznym, ale także bardzo praktycznym i konkretnym, czego dowodem jest idea okna życia, które nie jest nowością XXI w., ale korzeniami sięga do XII i XIII stulecia - zaznaczył biskup. - Jesteśmy szczęśliwi, że dziś, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzięki liturgii urzeczywistniamy ten moment, kiedy odwieczne Słowo stało się ciałem. I oto On, prawdziwy Bóg i człowiek, przychodzi do tego świata i zostaje przyjęty przez młodą dziewczynę w nazaretańskim zaciszu. W dniu, kiedy nowe życie zostało przyjęte przez Maryję, otwieramy nowe okno życia - dodał bp Chrząszcz.

W Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego, prowadzonym przez archidiecezję krakowską, od kilku dni mieszkają uchodźcy z Ukrainy. - Pierwszą osobą, którą dziś spotkaliśmy, była mama z malutką Saszą. W domu znalazło schronienie kilka kobiet - jedna z nich jest w 7. miesiącu ciąży - i ich dzieci. Dobrze, że mogą tu być i uchronić swoje pociechy przed złem wojny - zaznaczył bp Chrząszcz, dziękując wszystkim Polakom za postawę miłości i wielkie serce, jakie okazują mieszkańcom Ukrainy. - Otwieramy okna naszego serca na życie, na przyjęcie tych, którzy potrzebują pomocy, i których życie jest zagrożone - podkreślił bp Chrząszcz.

Okno to bezpieczne miejsce, w którym matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko. Okno otwiera się od zewnątrz, są w nim zamontowane ogrzewanie i wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opiekujące się oknem osoby - w Krakowie są to siostry nazaretanki. Potem uruchamiane są procedury medyczno-administracyjne - powiadomione zostają pogotowie ratunkowe i sąd rodzinny. Trzeba jednak zaznaczyć, że okna życia nie zastępują szpitali, gdzie matka może pozostawić noworodka, zrzekając się praw rodzicielskich, ale są alternatywą dla porzucenia dziecka na śmietniku i pozbawienia go opieki, zwłaszcza przez matki ukrywające ciążę. W oknach życia prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono do tej pory ponad 110 dzieci.