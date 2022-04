143 bezpośrednie połączenia do 33 krajów i 99 miast - to liczby, które otwierają sezon letni w Kraków Airport. W Balicach pojawi się 20 linii lotniczych. Po Chicago, rusza nowe bezpośrednie połączenie do Nowego Jorku.

- Koniec marca to czas, gdy branża lotnicza przygotowuje się i rozpoczyna sezon letni. Priorytetem lotniska w Krakowie było i pozostaje stabilne odbudowywanie siatki połączeń do poziomu sprzed pandemii, to jest nasz cel, który może być osiągnięty dzięki współpracy z wszystkimi przewoźnikami, a zwłaszcza z bazowymi partnerami takimi jak PLL LOT, Ryanair czy Wizz Air, ale także w jak najbliższej współpracy wszystkimi uczestnikami rynku turystycznego w Krakowie i Małopolsce - podkreśla Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Pracownicy krakowskiego portu lotniczego obserwują tendencję wznowienia połączeń na atrakcyjnych dla Małopolan kierunkach hiszpańskich, włoskich czy greckich. - W ramach letniej siatki przewoźnicy oferują aż 50 połączeń regularnych do miejsc najchętniej wybieranych na wakacje. Przekłada się to na niemal 1,4 mln biletów na rozkładowych trasach do 14 słonecznych, ciepłych krajów chętnie od lat wybieranych przez pasażerów - dodaje Radosław Włoszek.

- Od 3 czerwca polecimy dzięki PLL LOT do Nowego Yorku - Newark, co pokazuje jaką wartość stanowią loty długodystansowe dla naszego regionu. Cieszymy się także z oferty lotów krajowych, zwiększenia ilości połączeń PLL LOT do Warszawy, czy kolejnego połączenia do Olsztyna - Szymany oferowanego oprócz PL LOT także przez linie lotniczą Ryanair. - dodaje prezes Kraków Airport.

Sezon LATO 2022 to powrót praktycznie wszystkich kierunków względem roku 2019. Pasażerowie Kraków Airport będą mogli skorzystać z bogatej oferty 143 połączeń oferowanych przez 20 linii lotniczych. To możliwość zwiedzenia 33 krajów #PROSTOzKRAKOWA.

Kraków Airport jak zawsze dba o jakość, komfort i bezpieczeństwo podróży. Od początków konfliktu służby Kraków Airport z zaangażowaniem pomagają pasażerom z Ukrainy i ich rodzinom. Nasza strona internetowa www.krakowairport.pl posiada także zakładkę w języku ukraińskim, w social mediach na bieżąco ukazują się informacje w tym języku. W terminalu komunikaty emitowane są dodatkowo dla gości z Ukrainy. Dodatkowo wolontariusze posługujący się ukraińskim udzielają specjalnej informacji. Dzieci mogą bawić się w specjalnym kąciku zabaw, otrzymują od wolontariuszy wodę i pluszaki. - Jesteśmy również zaangażowani w obsługę rejsów specjalnych, z pasażerami z Ukrainy, którzy bardzo często wymagają dodatkowej medycznej asysty w podróży do kolejnego szpitala już poza granicami Polski. Wszystkie tego typu operacje są zwolnione z opłat lotniskowych - podkreśla Radosław Włoszek.