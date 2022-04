Muzyczne rozważania o męce Chrystusa  

W niedzielę wieczorem w krakowskim kościele Redemptor Hominis odbędzie się Muzyczna Droga Krzyżowa. To wyjątkowe nabożeństwo, gdzie rozważania zastępują dźwięki utworów muzyki klasycznej.

Muzyczna Drogowa Krzyżowa za każdym razem przyciąga wiernych wyjątkowym repertuarem i niebanalną aranżacją utworów znanych twórców. Jak wskazuje Kinga Mastalerz, pomysłodawczyni wydarzenia, Muzyczna Droga Krzyżowa w tym roku jest doskonałym polem do refleksji nad czasem Wielkiego Postu w trudnych czasach. - Każdy jest otoczony strasznymi doniesieniami z Ukrainy. Bardzo chciałabym, żeby ta godzina modlitwy przez medytację dała możliwość poczucia wdzięczności za to, co mamy, że nasza codzienność nie jest zachwiana przez wojnę i żyjemy w kraju pokoju - podkreśla.

W czasie nabożeństwa znajdzie się z pewnością czas na modlitwę o pokój w obliczu tragicznych wydarzeń na Ukrainie. Będzie to jednak przede wszystkim chwila medytacji bez słów. W tym roku modlitwę będą współtworzyły takie utwory, jak np. "Jerusalem" z oratorium "Paulus" Felixa Mendelssohna, "Piango gemo sospiro e peno" Antonia Vivaldiego czy "Largo" z Sonaty c-moll BWV 1017 Jana Sebastiana Bacha.

W czasie tej wyjątkowej Drogi Krzyżowej wystąpią m.in. Chór im. Jana Pawła II w Strumianach pod dyr. Piotra Piwko, Chór Redemptoris Cantores pod dyr. Dominiki Cieślik-Lauf, sopranistka Opery Krakowskiej Karin Wiktor-Kałucka, sopranistka Maria Molczyk i baryton Wojciech Golonka.

Powrót z wydarzeniem po dwóch latach przerwy wynikającej z trwającej pandemii nie należał do najłatwiejszych. - Z jednej strony docierały do nas głosy, że parafianie i krakowianie tęsknią już za wydarzeniem. Z drugiej strony mamy takie czasy, że kultura jest nieco na drugim planie. Bardzo cieszy, że udało się zebrać wykonawców tak szybko i że nie było z tym żadnych problemów. Mamy nadzieję, że spotkamy się już niebawem w dużym gronie na tej muzycznej modlitwie - podsumowuje pomysłodawczyni wydarzenia.

Ten wyjątkowy koncert o charakterze pasyjnym wywodzi się z Łodzi. Tam właśnie Kinga Mastalerz uczestniczyła w nabożeństwie, podczas którego muzyka była puszczana z płyt. To skłoniło ją do refleksji, że prawdopodobnie o wiele głębsze duchowe przeżycia przyniosłoby wykonywanie utworów na żywo przez orkiestrę i chór. Tak też się stało - co roku krakowską odsłonę wydarzenia współtworzy około 100 artystów.

Muzyczna Droga Krzyżowa rozpocznie się 27 marca o godz. 20 w kościele Redemptor Hominis w Krakowie (ul. Stelmachów 137). Świątynia ta cechuje się wyśmienitą akustyką, gdyż została zaprojektowana przez Tomasza Koniora, który jest autorem projektu m.in. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.