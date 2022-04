Dominikańska platforma pomocy Ukrainie  

Nowa strona internetowa działa w 6 językach. Jej celem jest dotarcie do rodziny dominikańskiej na całym świecie, by pomoc Ukrainie była sprawna i skuteczna.

Dzięki stronie pomocukrainie.dominikanie.pl Zakon Kaznodziejski i skupione wokół niego środowiska mogą wspierać działania pomocowe z każdego miejsca na świecie. Strona należąca do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, działa w 6 językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niemieckim.

W Ukrainie, w dominikańskim Wikariacie św. Michała Archanioła, pracują bracia i siostry, którzy ofiarnie opiekują się osobami szukającymi ratunku przed wojną. Dzięki nowej platformie pomocowej można im pomóc na trzy różne sposoby.



Pomoc finansowa. Osoby, które mogą przekazać datki, proszone są o przelew na jeden z rachunków bankowych Wikariatu (prowadzony przez polską prowincję, w banku w Polsce, dzięki czemu, w razie kłopotów z bankowością w Ukrainie, wpłacone pieniądze pozostaną bezpieczne i dostępne).

Pomoc rzeczowa. Na stronie publikowana jest lista potrzebnych artykułów, które dostarczane są do Ukrainy. Z listy każdy wybiera produkty, które może oddać lub zakupić i następnie wysłać paczką na adres grupy "Charytatywni Freta" w Warszawie. Cały proces jest podobny do zakupów w sklepie internetowym: wybieramy produkty i dodajemy do koszyka. Na końcu nie ma jednak płatności, ale należy te artykuły samodzielnie zakupić i wysłać paczką na podany adres. Dominikanom udało się już zorganizować kilka transportów z pomocą rzeczową, które dotarły do domu w Fastowie.

Pomoc modlitewna. Na stronie internetowej uruchomiona jest mapa modlitwy. Każda osoba, która dołącza do modlitwy, może podać swój adres albo umieścić na mapie znacznik. Dzięki temu widać, jak wiele osób i w których miejscach globu modli się o pokój w Ukrainie.

Strona jest adresowana do rodziny dominikańskiej z całego świata i do wszystkich ludzi, którzy za pośrednictwem dominikanów i pod egidą prowincjała wraz z wikariuszem Ukrainy chcieliby włączyć się w pomoc. Projekt poparł generał zakonu, a inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony prowincjałów, którzy obradują w Caleruedze w Hiszpanii.

Projekt nastawiony jest na długofalowe wsparcie - finansowe, materialne i modlitewne. Dzięki wyjściu naprzeciw ludziom z zagranicy, którzy są bardzo hojni, jest szansa nieprzerwanej pomocy przez dłuższy czas.