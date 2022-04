Koszt modernizacji wyniósł prawie 12,4 mln zł. Rocznie na każdym z oddziałów może być hospitalizowanych po ok. 1,5 tys. dzieci.

Choć otwarcie odnowionych oddziałów odbyło się we wtorek 5 kwietnia, pacjenci są tu przyjmowani od kilku tygodni - od lutego funkcjonuje chirurgia dziecięca, od marca pediatria.

- Teraz dzieci mogą być diagnozowane i hospitalizowane na światowym poziomie. Wspaniałe warunki mają także matki towarzyszące dzieciom - powiedziała ordynator oddziału pediatrycznego Marta Czubaj-Kowal. Obecnie przebywają tu głównie dzieci z zapaleniem płuc, dusznościami i nieżytem żołądkowo-jelitowym, najczęściej o podłożu wirusowym.

- Oddział chirurgii dziecięcej nie był remontowany od 20 lat. Teraz będziemy mogli przyjmować dzieci w warunkach bardzo komfortowych. Jest czysto, miło i przyjemnie - mówiła z kolei ordynator Maria Wieczorek-Grohman.

Na Oddziale Pediatrycznym jest 26 łóżek. Trafiają tu pacjenci ze wszystkimi schorzeniami wieku dziecięcego. Jednostka dzieli się na odcinek niemowlęcy i dzieci starszych. Z małymi pacjentami mogą przebywać opiekunowie w systemie hotelowym. Oddział działa w systemie całodobowym, w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, i udziela tysięcy porad lekarskich dzieciom kierowanym do szpitalnej izby przyjęć. Lekarze pracujący w oddziale mają specjalizacje, poza pediatrią, z alergologii, kardiologii i nefrologii oraz pulmonologii (w trakcie specjalizacji). Oddział realizuje program diagnostyki dzieci po przebyciu infekcji COVID-19.

Na oddziale chirurgii dzieci jest 17 łóżek. Odbywają się tu zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej i urologii. Jest tu sala wzmożonego nadzoru z aparaturą stale monitorującą funkcje życiowe. Oprócz tradycyjnych metod operacyjnych wykonywane są zabiegi metodą laparoskopową, zabiegi endoskopowe układu pokarmowego i moczowego. Poradnia chirurgii dzieci realizuje świadczenia medyczne o charakterze konsultacyjnym i zabiegowym, a pacjenci po zabiegach urologicznych pozostają dodatkowo pod opieką poradni nefrologicznej. Dzięki pomocy WOŚP jednostka wzbogaciła się m.in. o nowoczesny aparat do USG i rektoskop noworodkowy.

Koszt przebudowy i termomodernizacji tych dwóch oddziałów to prawie 12,4 mln zł.

Otwarcie tych odnowionych oddziałów kończy ostatni, trwający od 2018 r., etap modernizacji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego. Koszt przebudowy pomieszczeń to prawie 93 mln zł (z czego ok. 19 mln pochodziło z UE), a zakupu sprzętu medycznego - ok. 21 mln zł (w tym prawie 16,5 mln z UE). Pozostała część pochodziła z budżetu gminy miejskiej Kraków.