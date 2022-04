Franciszkańska pomoc dla Ukrainy  

Fundacja działa od 2011 roku. Została założona przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). Organizacja zajmuje się m.in. działalnością dobroczynną, wspieraniem działań misyjnych, działaniami na rzecz klasztorów franciszkańskich na terenie obecnej Ukrainy. Z fundacją związanych jest wielu wolontariuszy.

Mimo działań wojennych w Ukrainie istniejące tam klasztory nie zaprzestały działalności. Niosą pomoc duchową i humanitarną, udzielają schronienia osobom, które musiały uciekać ze stref zagrożenia. Wspiera ich w tym Fundacja "Brat Słońce". Już pierwszego dnia działań wojennych uruchomiła zbiórkę pieniężną pod nazwą "Pomoc Ukrainie". Zebrano do tej pory ponad 181 tys. zł.

"Ze środków tych udało się zakupić 2 generatory prądu o łącznej kwocie 77 tys. zł. Była to niezbędna potrzeba dla dwóch klasztorów na Ukrainie, ze względu na bardzo częste przerwy w dostarczaniu prądu, a koniecznością ogrzewania pomieszczeń, w których franciszkanie nocują stale uchodźców. Zakupiono także 10 łóżek polowych oraz niezbędne artykuły dla grupy uchodźców przebywających w klasztorze w Bołszowcach. Dla klasztoru franciszkańskiego w Maćkowcach zakupiono także niezbędny sprzęt medyczny, m.in. zestawy glukometrów dla osób chorych na cukrzycę. Aby zaopatrzyć każdy klasztor w zestaw pierwszej pomocy na wypadek bombardowania, zakupiono zestawy gaśnic i koców gaśniczych, krótkofalówki, radia oraz powerbanki z funkcją rozruchu do samochodu. Wszystkie te rzeczy udało się zakupić dzięki hojnemu wsparciu darczyńców indywidualnych oraz wsparciu finansowemu płynącemu z różnych klasztorów franciszkańskich krakowskiej prowincji" - poinformowała fundacja.

Zorganizowano także zbiórkę darów rzeczowych, prowadzonych w klasztorach krakowskiej prowincji franciszkanów, a także klasztorach w Niemczech i we Włoszech. Zebrane rzeczy były na bieżąco przekazywane do Ukrainy, do dyspozycji franciszkańskiej Kustodii Świętego Krzyża.

Akcja pomocowa trwa nadal. "Obecnie w największej potrzebie znajduje się klasztor w Kremenczuku, który boryka się z problemami w dostępie do ciepłej wody. Kremenczuk znajduje się na wschód od Kijowa. W związku z tym bracia tam posługujący mają bardzo utrudniony dostęp do pomocy humanitarnej. Transporty z żywnością, środkami do życia praktycznie nie docierają do wschodniej Ukrainy, zerwane są bowiem mosty, bombardowane miasta. Ponadto w ich klasztorze niezbędne będzie wykonanie modernizacji systemu grzewczego i na ten cel zbieramy nadal fundusze na zbiórce pieniężnej »Pomoc Ukrainie«. W dalszym ciągu jesteśmy cały czas w dyspozycji do pomocy braciom franciszkanom w zapewnieniu im każdej pomocy, jakiej będą potrzebować. Cały czas spływają do nas prośby o niezbędną pomoc" - informuje zespół Fundacji "Brat Słońce".

Informacje na temat działań pomocowych można znaleźć na stronie internetowej fundacji - www.bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych.