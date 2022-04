Zatrzymać wojnę wołaniem o miłosierdzie  

Jak podkreślają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w związku z trwającą wojną w Ukrainie obecny czas jest trudny, wypełniony lękiem o życie i przyszłość. "Ponadto jesteśmy świadkami szerzącego się zła, które zdaje się triumfować nad dobrem. Jako osoby wierzące wiemy jednak, że zwycięstwo już się dokonało - Syn Boży umarł za nasze grzechy i pokonał zło" - przekonują.

Zdaniem inicjatorek modlitwy o pokój, każdy człowiek stoi przed decyzją, czy w czasie próby zwrócić się do Boga i odwrócić od grzechu. "Bóg daje nam czas. Czas na nawrócenie, czas miłosierdzia. Czas, w którym Bóg nie chce karać ani sądzić ludzkości, ale pragnie ją uleczyć, przytulając do swojego miłosiernego serca, jak wyznał św. s. Faustynie Kowalskiej: »Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku - to jest ucieczkę do miłosierdzia mojego«" - przypominają.

Siostry zachęcają, by od Wielkiego Piątku do wigilii Niedzieli Miłosierdzia Bożego codziennie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. "Ufając w obietnicę Jezusa przekazaną przez św. Faustynę: »W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask«, będziemy prosić o ustanie wojny oraz to, by jak najwięcej osób zwróciło się z ufnością do Miłosierdzia Bożego" - podkreślają.

Proponują także, by do koronki dołączyć także Nowennę do Bożego Miłosierdzia, którą Jezus podyktował św. Faustynie, by powierzać Bogu "całą udręczoną i zagubioną dziś ludzkość".

Siostry proponują, by tę modlitwę podejmować w rodzinach, parafiach, wspólnotach lub indywidualnie, przed lub po Mszy św. lub w Godzinie Miłosierdzia. Na stronie faustinum.pl opublikowane zostały materiały do pobrania i wykorzystania podczas nowenny.

Od Wielkiego Piątku na stronie faustinum.pl i kanale YouTube Faustinum publikowane będzie nagranie nowenny. Można również przyłączyć się do niej online, przez transmisję realizowaną codziennie z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.