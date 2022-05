Oświadczenie kard. Dziwisza w sprawie decyzji Stolicy Apostolskiej  

"Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do przywrócenia pokoju ducha wszystkich osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem" - napisał krakowski metropolita senior.

W przekazanym nam oświadczeniu kard. Stanisław Dziwisz napisał:

"Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by w odpowiedzialny sposób odnieść się do wysuwanych pod moim adresem zarzutów w okresie pełnienia przeze mnie urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego w latach 2005-2016.

Podczas swojej wizyty w Polsce w czerwcu 2021 roku Ks. Kardynał Angelo Bagnasco, jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, dołożył wszelkich starań, aby wyjaśnić wspomniane zarzuty, dla mnie niezasłużone i bolesne.

Mam nadzieję, że dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przyczyni się nie tylko do wyjaśnienia sprawy, ale także do przywrócenia pokoju ducha wszystkim osobom, które czuły się dotknięte posądzeniami, z jakimi się spotkałem.

Jestem wdzięczny Stolicy Apostolskiej za sprawiedliwe osądzenie sprawy".

Papież Franciszek powołał komisję, która miała się przyjrzeć między innymi zarzutom dotyczącym tuszowania pedofilii przez kard. Dziwisza. Na jej czele stanął kard. Bagnasco, który odwiedził Polskę, by zweryfikować sygnały o zaniedbaniach byłego metropolity krakowskiego. Zapoznał się wówczas z dokumentami i odbył wiele spotkań, a relację z wizyty przedstawił Stolicy Apostolskiej.

W południe Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała w tej sprawie komunikat. "Analiza zebranej dokumentacji pozwoliła ocenić działania kard. Stanisława Dziwisza jako prawidłowe i w związku z tym Stolica Apostolska postanowiła dalej nie procedować" - czytamy w nim.