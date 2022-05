Święto Bożego Miłosierdzia z filmami  

Jak co roku z okazji Święta Bożego Miłosierdzia krakowskie kino Kijów zaprasza na pokazy filmów chrześcijańskich.

- Jako dystrybutor filmów przekazujących wartości chrześcijańskich cieszymy się, że kolejny raz w ten wyjątkowy weekend będzie można w Krakowie, czyli mieście świętej siostry Faustyny obejrzeć dzieła, które budują wiarę i pomagają zbliżyć się do Boga - mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor krakowskiego Rafael Film, współorganizatora wydarzenia.

W tym roku festiwal przebiegnie w wersji hybrydowej - 23 kwietnia (sobota) odbędą się pokazy filmów, a 24 kwietnia (niedziela) na kanale YouTube kina będzie można obejrzeć film „Bóg w Krakowie”.

W sobotę na tzw. Dużej Sali będzie można zobaczyć za darmo dwa filmy - "Odkupienie" i "Żywy" (odpowiednio o godz. 16:30 i 19). - Zachęcamy szczególnie do udziału w pokazie filmu "Żywy", który będzie dostępny dla szerszej publiczności dopiero w czerwcu. Dzieło to niewątpliwie pełen emocji i urzekający głębią swego przekazu dokument, zawierający świadectwo osób, których ścieżki życia, czasem trudne i zagmatwane, doprowadziły do spotkania z Eucharystią, czyli Bogiem Żywym - opisuje Wręźlewicz.

Warto też dodać, że przed projekcją filmu "Odkupienie" dziennikarz Miłosz Horodyski będzie rozmawiał z ks. Wojciechem Węgrzyniakiem, rekolekcjonistą i wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie oraz ks. Józefem Pochwatem - kapelanem klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, autora książek poświęconych duchowości św. Siostry Faustyny Kowalskiej i publikacji dotyczących objawienia Matki Bożej w La Salette z Miłoszem Horodyskim.

W ramach pokazów biletowanych widzowie będą mogli obejrzeć w sobotę na tzw. Sali Studio "Najświętsze serce" o godz. 14, "Teraz i w godzinę śmierci" o godz. 16, "Cud Guadalupe" o godz. 18:15 i "Balladę o białej krowie" o godz. 20:15.

Podczas części festiwalu odbywającej się w kinie prowadzona zostanie zbiórka Caritas, z której cały dochód zostanie przekazany na pomoc Ukraińcom. - Ten drobny gest wsparcia ludzi, których dotknęła tragedia wojny, jest bez wątpienia praktycznym wyrazem idei miłosierdzia - podsumowuje Wręźlewicz.