Ta akcja jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, który polecił św. Faustynie, aby poprzez odmawianie Nowenny do Bożego Miłosierdzia nie tylko przygotować się do uroczystości, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia, ale też sprowadzać dusze do zdroju Jego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły, ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci.

Dziewiątego dnia, czyli w sobotę będącą wigilią Niedzieli Bożego Miłosierdzia, Jezus prosił, by do zdrojów Jego miłosierdzia sprowadzać dusze oziębłe, które najboleśniej ranią Boże serce.

Pomysł na to, aby poprzez happening zaprosić jeszcze więcej osób do udziału w obchodach Niedzieli Bożego Miłosierdzia w sanktuarium w Łagiewnikach, narodził się wiele lat temu. Ksiądz Bogusław Seweryn, obecnie proboszcz sanktuarium w Gdowie, odpowiedzialny również za Diakonię Miłosierdzia Ruchu Światło–Życie Archidiecezji Krakowskiej, zorganizował wówczas "Różę" w kameralnym wydaniu, a że idea spodobała się młodzieży, to z każdym rokiem nabierała coraz to większego rozmachu. Był nawet taki rok, że na Rynku Głównym Taniec Wielkanocny wykonywało ok. 600 osób. Potem jednak przyszła pandemia, która spowodowała, że w 2020 r. "Róża dla Jezusa Miłosiernego" nie mogła się odbyć. Rok temu zatańczyć mogło zaledwie nieco ponad 30 osób (wciąż obowiązywały pandemiczne obostrzenia), więc istniały obawy, czy w tym roku uda się skrzyknąć młodzież. Udało się, a uczestnicy wydarzenia najpierw zatańczyli, potem odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia (w pięciu językach), rozdali przechodniom róże, a potem jeszcze wykonali choreografię do utworu "Jezu, ufam Tobie".

- Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania i próby, a więc młodzieży z Łapczyc, Łąkty, Gdowa, Dobczyc, Osieczan, Skawiny, Lewniowej, Brzączowic i Krakowa - wylicza ks. Bogusław Seweryn.

- To niezwykłe wydarzenie, bo tu, w Rynku Głównym, zawsze panuje zgiełk. Niesamowite wrażenie robią więc te chwile, gdy zapada cisza, a potem słychać pieść opowiadającą o wielkanocnym poranku. Jeszcze bardziej przejmująca jest odmawiana tu Koronka do Bożego Miłosierdzia - przyznaje pani Joanna, która dostała od tancerzy różę.