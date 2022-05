W homilii nawiązał on do zdobycia przez wojska babilońskie Jerozolimy i zburzenia jej. Z tych czasów zachował się psalm mówiący o tym, że nad brzegami rzek Babilonu Izraelici płakali z żalu i smutku. Przebywający w Babilonii zesłańcy zrozumieli jednak przyczynę swej klęski i zaczęli sercami powracać do miłości Boga, a On okazał swe miłosierdzie: państwo babilońskie upadło, a król Persów zwrócił Izraelitom wolność. Gdy powrócili do Jerozolimy, zastali zgliszcza i zaczęli odbudowywać domy, a świątynię zeszła na drugi plan. W końcu zrozumieli, że Bóg jest pośród nich i do nich przemawia. Odpowiedzią na doświadczenie stało się pragnienie, by odbudować świątynię Pańską.

Zdaniem metropolity mieszkańcy parafii słuchając tej historii mogą w niej odnaleźć siebie. Zmagali się bowiem z wieloma trudnościami w związku z budową świątyni, która rozpoczęła się w 1988 r.: władze komunistyczne rzucały im kolejne kłody pod nogi, jednak zwyciężyło przekonanie, że w tym miejscu musi powstać Boży dom. Arcybiskup mówił też, że Kościół buduje się na świadectwie wiary - takiej, która jest gotowa nawet cierpieć i życie oddać dla imienia Jezusa.

- To wiara sprawiła, że wznieśliście w tym miejscu dom parafialny oraz świątynię, będącą własnością samego Boga. Stało się to dla waszego dobra, ale także tych, którzy będą przybywać w to miejsce, by zaczerpnąć łask Bożego miłosierdzia - mówił abp Jędraszewski dodając, że wierzący mogą dostąpić miłosierdzia Bożego poprzez sakramenty, dzięki którym człowiek otwiera się na Boga.

Przypomniał także, że to sam Chrystus chciał, by Kościół obchodził Święto Miłosierdzia. - Od początku skupiacie się wokół tajemnicy czułej miłości Boga do człowieka, która sprawiła, że Syn Boży stał się człowiekiem i ofiarował się za ludzi. (…) Dziękujmy Bogu za ten dzień. Za tę radość, którą nam daje. Za to, że tak wielu spośród was mogło doczekać tego dnia, po tylu latach wiernego wznoszenia Bożego Domu. Domu zbudowanego na chwałę Bożą i dla dobra was wszystkich. Ilekroć będziecie przekraczać bramy tej świątyni, wiedzcie: wchodzicie w szczególny krąg Bożego miłosierdzia - Bożej miłości, która pragnie dźwigać każdego człowieka w górę, po to, by nie żyć już codziennością i nie tylko płakać nad trudnościami codzienności, ale by wznosić oczy ku górze, gdzie króluje Chrystus - zaznaczył arcybiskup.

Posłuchaj całej homilii metropolity krakowskiego: