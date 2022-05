Kolejna edycja "Małopolskiego Carolusa"  

Hasłem przewodnim konkursu są słowa św. Jana Pawła II: "Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...". Celami wydarzenia jest m.in. nagradzanie wybitnych osobowości uczniowskich, które w danej dziedzinie osiągają sukcesy, rozwijanie twórczej aktywności uczniów oraz kształtowanie postaw zgodnych z duchem nauczania i świadectwa papieża Polaka.

W konkursie wyróżniono kilka kategorii. Pierwszy przyznawany podtytuł nagrody brzmi "gemma gemmarum", co oznacza "klejnot nad klejnotami". Nagrodzeni w nim zostaną uczniowie, którzy prezentują jak najszerszy zasób wiedzy ogólnej.

Druga dziedzina obejmie kulturę i sztuki plastyczne, a więc poszukiwani są wybitni śpiewacy, muzycy, aktorzy czy też plastycy. Otrzymają oni tytuł "artificem commendant opus", czyli "dzieło zachwala mistrza".

Oprócz tego będzie również wyróżniony podtytuł "littera scripta manet”, a więc „słowo zapisane pozostaje”. - Ostatnia kategoria to natomiast „mens sana in corpore sano”, co oznacza „w zdrowym ciele zdrowy duch". Czekamy w tym przypadku na zgłoszenia uczniów, którzy wyróżniają się talentami sportowymi. We wszystkich dziedzinach pod uwagę będą brane osiągnięcia z ostatnich 3 lat - podsumowuje Patrycja Lelakowska z krakowskiego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

Na tytuł "Małopolskiego Carolusa" składają się nagroda pieniężna w wysokości 3 tys. zł, specjalna statuetka i okolicznościowy dyplom. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane też wyróżnienia, które obejmą 2 tys. zł i dyplom.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do dnia 6 maja. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.idmjp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.