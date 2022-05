Mimo deszczowej pogody, w centralnej Mszy św. odprawionej przez abp. Marka Jędraszewskiego przy ołtarzu polowym przed sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wzięło udział bardzo wiele osób.

Metropolita krakowski nawiązał w swej homilii do obecnej sytuacji na Ukrainie. - Doświadczany przez wielu Ukraińców ogrom zła i wyrządzanych im krzywd każe nam, ludziom wierzącym, spojrzeć w tym momencie z głęboką wiarą i czcią na Chrystusa Umęczonego i Ukrzyżowanego i niejako dotknąć Jego ran, Jego cierpienia i Jego męki – ponieważ to właśnie On jest jako Zdradzony przez Judasza - w ukraińskich patriotach wskazywanych i wydawanych rosyjskim żołnierzom; jako Wyszydzony - w poniżanych i gwałconych kobietach i dzieciach; jako Biczowany - w nieludzko bitych i torturowanych osobach cywilnych; jako Skazany przez arcykapłana Kajfasza na śmierć za rzekome bluźnierstwo - w stwierdzeniu prawosławnego patriarchy Moskwy, że tzw. operacja specjalna w Ukrainie ma "wymiar metafizyczny" i że działania rosyjskich żołnierzy są "jedynym słusznym wyborem", gdyż jest to "ścieżka obrony ojczyzny"; jako Niewinny, w sprawie którego Piłat umył ręce - w postawie tych państw, które nie chcą nazwać toczącej się okrutnej wojny po imieniu i w konsekwencji unikają niesienia Ukrainie realnej pomocy i wsparcia; jako Skazany przez Piłata na śmierć - w tych, o których zawyrokowano, że muszą przejść tzw. proces denazyfikacji; jako Skarżący się Bogu na opuszczenie - w tych, którzy czują się zapomniani przez Boga; jako Oddający swego ducha Ojcu - w tych, którzy nie zwątpili w słuszną sprawę i modlą się o sprawiedliwy pokój; jako Złożony do grobu strzeżonego przez żołnierzy Piłata - w tych wszystkich, którym mimo próśb Ojca Świętego Franciszka i wysokich przedstawicieli organizacji międzynarodowych odebrano nadzieję na choćby zawieszenie broni na czas Świąt Wielkanocnych, czy to rzymskokatolickich, czy greckokatolickich i prawosławnych - wyliczył abp Jędraszewski.

- Jest Chrystus w tych cierpiących, boleśnie dotkniętych ludziach. On tam jest. My patrząc na nich, w perspektywie wiary, odnajdujemy raz jeszcze cierpiącego Chrystusa przechodzącego przez dzieje ludzkości - zaznaczył metropolita krakowski.

W uroczystościach wziął m.in. udział kard. Philippe Ouédraogo z Burkina Faso, arcybiskup Wagadugu, przewodniczący Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru. Zabierze do swej diecezji obraz Jezusa Miłosiernego poświęcony właśnie w Krakowie. W trakcie uroczystości poświęcono także "Dzwon nadziei", który znajdzie się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough w Australii.