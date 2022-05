Nie popiół, ale żar. Akatyst ku czci Zmartwychwstania Pańskiego  

Akatyst to szczególny rodzaj liturgicznego hymnu, chwalącego Boga i Jego dzieła, Najświętszą Maryję Pannę bądź świętych. - To tradycja należąca do wspólnego dziedzictwa chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu, zbliżona nieco w formie do popularnych u nas litanii. Najbardziej znane są Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz Akatyst do Zbawiciela, natomiast na ich bazie powstają kolejne, na przykład śpiewany coraz częściej Akatyst do Ducha Świętego - wyjaśnia o. Dominik Jarczewski OP.

Oprócz akatystu uczestnicy koncertu usłyszą także inne utwory różnych tradycji religijnych, pieśni zaczerpnięte z liturgii starorzymskiej, mozarabskiej, bizantyjskiej, ormiańskiej oraz gruzińskiej.

Melodia akatystu skomponowana została przez o. Dawida Kusza OP. Inne utwory to adaptacje tradycyjnych śpiewów. Część z nich będzie miała swoje premierowe wykonania właśnie tego wieczoru.

Zaśpiewa Bractwo Śpiewacze "San Clemente" wraz z przyjaciółmi. Jak mówi opiekun bractwa o. Wojciech Sznyk OP, "tradycja to nie jest przekazywanie popiołu, tylko żaru. To przekazywanie życia. Dlatego właśnie w czasie paschalnym chcemy zaprosić wszystkich uczestników do medytacji nad tajemnicą zmartwychwstania. Mamy nadzieję, że śpiew akatystu nam w tym pomoże".

Koncert odbędzie się o 20.30 w krakowskiej bazylice dominikanów.