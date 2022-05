Zakopane. Wiosna jazzowa na całego!  

Niezwykle utalentowana saksofonistka, ale także wokalistka i kompozytorka, która przez lata muzykowania na scenie zapracowała na miano jednej z najbardziej wziętych brytyjskich artystek sesyjnych zagrała i zaśpiewała w Zakopanem w ramach tegorocznej Wiosny Jazzowej.

Podczas imprezy zaprezentowała swoje kompozycje w stylu smooth - funky, ale także sporo standardów i popularnych piosenek: Pick Up The Pieces, Summertime, Comin’ Home Baby czy Isn’t She Lovely. U boku Patsy Gamble wystąpili: Łukasz Gorczyca - bas, Roman Jońca - instrumenty klawiszowe, Artur Malik - perkusja. Przed koncertem, który odbył się w Miejskiej Galerii Sztuki przy Krupówkach, sylwetkę artystki przedstawili dziennikarze muzyczni Paweł Sztompke i Marcin Kusy.

W ramach Wiosny Jazzowej odbył się również dzień pełen polsko-ukraińskiej integracji, doskonałej jazzowej muzyki oraz zabawy w Parku Miejskim.

Wiosna Jazzowa to świetna oferta na majówkę. W niedzielę 1 maja o godz. 18.30 w Miejskiej Galerii Sztuki przy Krupówkach odbędzie się koncert Krzysztofa Ścierańskiego i Wojciecha Gogolewskiego. Artyści wystąpią pod hasłem "Skaldowie na jazzowo". Festiwal 2 maja zamkną swoimi występami Sławek Uniatowski i Ewa Bem z Kwartetem Andrzeja Jagodzińskiego.