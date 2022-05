Metropolita krakowski zaprasza na uroczystości ku czci św. Stanisława  

Uroczystości Stanisławowe wraz z procesją odbędą się w niedzielę 8 maja. Do udziału w nich zaprasza abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Poniżej pełny tekst zaproszenia.

X X X

Ukochani Archidiecezjanie!

Coroczna procesja z Wawelu na Skałkę i uroczysta Eucharystia ku czci świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, są okazją do wielkiej wspólnotowej modlitwy za naszą Ojczyznę i za Kościół w Polsce, za wszystkich rodaków w kraju i poza granicami. Przyzywając wstawiennictwa Świętego Biskupa, który postrzegany jest jako ojciec i opiekun całej Ojczyzny, a także patron we wszystkich jej potrzebach, Polacy od setek już lat pielgrzymują do Sanktuarium jego Męczeństwa i proszą o błogosławieństwo dla swojej Ojczyzny. Od dokładnie 550 lat świadkiem tego fenomenu wiary jest Zakon Ojców Paulinów, który za sprawą biskupa Jana Rzeszowskiego, biskupa krakowskiego, oraz księdza Jana Długosza, kanonika Kapituły Katedralnej na Wawelu, w 1472 roku stał się stróżem miejsca męczeńskiej śmierci Świętego Biskupa Stanisława.

W tym roku tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę będzie miała miejsce w niedzielę 8 maja. Uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski wyruszy z wawelskiego wzgórza o godz. 9., a zakończy się na Skałce, gdzie przy ołtarzu Trzech Tysiącleci Mszy świętej ku czci świętego Stanisława przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, Sekretarz ds. Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

Proszę, aby w czasie procesji reprezentowane były wszystkie wspólnoty parafialne Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury, przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta, władz państwowych i samorządowych. Zapraszam wszystkich Ukraińców obecnie zamieszkujących Kraków. Niech w tegoroczną Uroczystość ku czci świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej, do Wszechmogącego Boga popłynie ufna modlitwa o nową moc Ducha Świętego dla tych, którzy walczą o wolność Ukrainy. Niech jak najliczniejszy udział w krakowskich uroczystościach będzie naszym wspólnym świadectwem niezachwianej wiary, głębokiej ufności i miłości względem Boga i siebie nawzajem.

Z pasterskim błogosławieństwem,

+Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

