Najwyższy order dla Adama Macedońskiego  

Uroczystość wręczenia insygniów tego najwyższego odznaczenia państwowego odbyła się się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, który jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie.

Order przyznano "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za niezłomną postawę w obronie godności i praw człowieka w PRL oraz działalność na rzecz upowszechniania prawdy historycznej".

Ryszard Terlecki znający dobrze kawalera orderu od kilkudziesięciu lat powtarzał nieraz, że „nie ma takiej nagrody, którą Rzeczpospolita spłaciłaby swój dług wobec Adama Macedońskiego. Nie ma takich słów, które nie byłyby zbyt banalne, aby opisać jego życie”. Do tych słów nawiązał dzisiaj prezydent Andrzej Duda, zwracając się do odznaczonego. - Jest pan symbolem niezłomności, symbolem spokojnego oporu, ale jednocześnie w tym oporze kogoś, kto zawsze umiał zachować pogodę ducha. (...) To m.in. dzięki pana walce, dzięki pana postawie ludzie wiedzieli, kto dokonał zbrodni katyńskiej; to dzięki tym cegiełkom, które dokładał pan do tej wielkiej budowli wolnej Polski odzyskaliśmy tę Polskę i dzisiaj możemy ją budować - powiedział prezydent.

Odznaczony stwierdził w odpowiedzi, że nie zamierza "spocząć na laurach". - Mam w dalszym ciągu plany związane z organizacją instytutu, który będzie zbierał dokumentację dotyczącą Katynia - powiedział A. Macedoński.

Nowy kawaler Orderu Orła Białego urodził się 29 stycznia 1931 r. we Lwowie, ale od dzieciństwa mieszka w Krakowie. Był m.in. w 1960 r. świadkiem obrony krzyża w Nowej Hucie, rysownikiem "Przekroju", twórcą popularnych piosenek oazowych, współzałożycielem Konfederacji Polski Niepodległej i Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, współzałożycielem i prezesem niezależnego Instytutu Katyńskiego. Za działalność opozycyjną był internowany w stanie wojennym. W 2014 r. został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

