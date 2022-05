W podpisanym przez prezesa fundacji o. Łukasza Miśki OP czytamy: "Szokiem dla nas, jak też dla mnóstwa osób w środowisku muzyki liturgicznej, są oskarżenia przedstawione francuskiemu dominikaninowi, o. André Gouzesowi OP, przez francuską prokuraturę, o czym poinformował dziennik La Croix w dniu 6 maja 2022".

Ojciec Gouzes jest kompozytorem, którego utwory wykonywane są we wszystkich dominikańskich kościołach w Polsce. Jego styl był inspiracją dla muzycznych poszukiwań kompozytorów związanych z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym.

"Został on oskarżony o napaść seksualną i gwałt na nieletnim poniżej 15. roku życia, co miało mieć miejsce kilkanaście lat temu. Sam oskarżony cierpi od kilku lat na chorobę Alzheimera. Wiemy, że w wyjaśnieniu sprawy władze Prowincji Tuluzy współpracują ściśle z francuskimi organami ścigania" - przypominają dominikanie w oświadczeniu zamieszczonym na stronie liturgia.dominikanie.pl.

Bracia zapewniają o modlitwie w intencji poszkodowanego i jego rodziny, a do wyjaśnienia sprawy usilnie zachęcają do tego, by "kierując się wrażliwością i szacunkiem dla poszkodowanego, nie wykonywać utworów o. Gouzesa podczas liturgii". Na stronie internetowej zamieścili listę kompozycji o. Gouzesa wydanych w śpiewnikach Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

"Doceniamy zasługi o. André Gouzesa w reformie muzyki liturgicznej, która miała wpływ także na nasze środowisko, ale równocześnie nie możemy przejść obojętnie wobec charakteru zarzutów postawionych naszemu współbratu" - piszą dominikanie. Jak dodają, dalsze decyzje dotyczące utworów o. André Gouzesa będą podejmować po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia francuskiego sądu.